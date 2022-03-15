土库曼大选揭晓：儿子谢尔达尔当选接替父亲古尔班古力成为总统

土库曼/选举

土库曼现总统古尔班古力-别尔德穆哈梅多夫的儿子谢尔达尔-别尔德穆哈梅多夫2022年3月15日当选为该国新总统。

根据今天周二宣布的投票结果，土库曼斯坦独裁和古怪的总统的儿子谢尔达尔-别尔德穆哈梅多夫赢得了总统选举，接替他父亲成为这个中亚前苏联共和国的领导人。

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据法新社今天报道称，根据这个被认为是世界上最封闭的国家之一的选举委员会的数据，这位40岁的人在3月12日的投票中以73%的选票战胜了其他八名候选人。

法新社说，在这个沙漠和油气丰富的国家，他的胜选是毫无疑问的，他的父亲库尔班古力-别尔德穆哈梅多夫掌握着所有的权力，通过连续的晋升早已组织起他的儿子的崛起。

即将离任的总统在这个拥有600万居民的国家建立了个人威信与崇拜，他在2006年接替了萨帕尔穆拉特-尼亚佐夫，后者生前同样是一位独裁的领导人。

64岁的古尔班古力-别尔德穆哈梅多夫在2月份宣布，由于他的年龄，他做出了一个 "艰难的决定"，并希望把国家交给 "年轻的领导人"。几天后，他的儿子不出所料地成为他的指定的继承人。

谢尔达在当选总统之前，已经是负责经济的副总理，并取代他父亲担任国家动物阿哈尔-特克马协会负责人的象征性职务。而自2021年4月起，他就拥有alabais的 "荣誉饲养员 "身份，alabais是土库曼斯坦的一个受人尊敬的狗种。