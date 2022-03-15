韩国宣布对乌援助20余类非武器物资 日本禁止对俄出口约300种产品技术

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自首尔方面消息，韩国国防部3月15日宣布，向乌克兰提供的援助物资清单已敲定，正在同乌方就运输方案等进行协商。韩国将向乌克兰提供的此批援助物资包括头盔、帐篷、军粮等非武器军需品以及个人应急包、药品等20多种，总价值10亿韩元（约515万元人民币）。日本政府当天亦宣布，作为对俄罗斯的经济制裁，18日起原则上禁止出口半导体、通信设备等约300种产品及技术。

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据韩联社报导，韩国国防部发言人夫胜粲在周二的例行记者会上表示，政府将向乌克兰提供的援助物资清单已敲定，正在同乌方就运输方案等进行协商。据了解，韩国此次的对乌援助物资包括防弹头盔、帐篷、毛毯、军粮等非武器军需品以及个人应急包、药品等20多种，总价值10亿韩元（约515万元人民币）。发送时间尚未敲定，韩方在与乌方协商后及时发送。

报导提及，乌克兰政府此前曾通过外交渠道正式请求韩方为其提供包括武器在内的军事和人道主义援助。但韩国政府表明了难以提供杀伤性武器的立场。此外，就国际社会对俄罗斯制裁或影响到韩军进口俄罗斯武器零部件的说法，夫胜粲表示，目前来看，通过现有零部件足以运行韩军的俄产武器体系。他称，考虑到日后进口可能受影响，韩国国防部正在制定相关对策。

此前，日本也罕见地向乌克兰提供了自卫队拥有的装备物资，包括防弹背心、帐篷、防寒服、应急食品、照相机、卫生用品、应急食品、发电机等。据共同社周二报导，日本政府当天宣布，18日起原则上禁止出口半导体、通信设备等约300种产品及技术。据悉，其中包括原本向俄罗斯出口的普通民生用品，意在停止提供可成为俄军事力量的物资，对其造成打击。

东京方面针对白俄罗斯也将采取相同应对，加强贸易管制的日美欧七国集团（G7）协调，力图进一步给普京政府施压。据共同社报导，自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，日本政府已把高性能半导体等逾200多种的出口审查进行从严规定，但此次将扩大对象，采取进一步措施。

日方将全面禁止向俄罗斯军事相关团体出口，并且也禁止向其他企业出口，防止经济制裁漏洞。据日本经济产业省透露，除半导体相关外，也可能禁止出口电脑、智能手机、船舶、柴油发动机等产品，并且禁止提供技术和程序。此外，向石油生产国俄罗斯提供炼油设备和技术也将叫停。据称，若是以人道主义援助为目的等情况，也可允许出口。

被日本政府全面禁止交易的是俄罗斯国防部、联邦保安局、航空器制造企业米格公司等约50家团体。白俄罗斯的国防部也将成为禁止对象。报导指，2021年日本对俄出口额约为8600亿日元（约合人民币464亿元），多为汽车相关的交易。作为贸易伙伴的规模较小，但日本经济产业省称，将关注对企业和供应链等影响，也受理来自企业的咨询。

迄今为止，日本实施的对俄制裁和限制也在金融领域制裁上步调一致，包括冻结普京等俄官员的资产、限制与俄央行交易等。对于取消对俄贸易优待措施“最惠国待遇”的七国集团方针，日方也在探讨应对措施。

据最新消息显示，韩国两大航空公司的航线不再经由俄罗斯领空。大韩航空和韩亚航空在停飞俄罗斯航线的同时，将不再让飞往欧美的航线经由俄罗斯领空。日本政府则向媒体表示，为接纳乌克兰难民来日，15日全面展开各种支援措施的协调工作。

日本内阁官房长官松野博一周二在记者会上列举了确保逗留地、生活用品发放、就业和就学问题，并称“正在紧急讨论支援的方式等政府整体的应对措施”。