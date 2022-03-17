日本首相岸田文雄支持乌克兰总统在日本国会在线讲演

日本/乌克兰

岸田文雄首相17日上午在众议院预算委员会表示，乌克兰政府已向日方询问是否能让乌克兰总统泽连斯基在日本国会发表在线讲演，对此日本政府的立场是：虽然有技术方面的问题，但是希望在国会进行讨论，并给予积极的回应。

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岸田指出：“泽连斯基正在寻求世界各地的合作，国际社会必须认真对待他的想法，采取强有力的措施，”

乌克兰总统泽连斯基16日在美国国会发表视频讲演，表示“继续为保护世界和欧洲的价值观而战”，明确表态抵抗俄军军事入侵的立场，之后，他呼吁美国在乌克兰上空设立禁飞区。提供战斗机，并加强对俄罗斯的制裁。

同时16日有消息称，遭到俄罗斯进攻的乌克兰已向日本政府提出，希望总统泽连斯基在日本国会在线演讲，在日本国会的历史中，在线演讲是史无前例的，日本国会正在探讨这种可能性。

由于日本宪法第56条规定，“没有三分之一或三分之一以上的国会议员出席，不得启动议事程序并进行表决”，因此在线议会迄今尚未实现，即使在新冠疫情十分严重的时期也无法实现，但是在3月3日，众议院宪法审查委员会以赞成占多数决定支持一份报告，这份报告表明：各党的意见多数认为，即使在不修改宪法的情况下，也可以在非常时期召开在线议会。在此基础上，众议院运营委员会有望开始设计在线国会的制度，但还有很多问题需要解决。

在这种情况下，日本最大的执政党自民党和最大的在野党立宪民主党的国会对策委员长会面，一致认为泽连斯基总统在国会的在线讲演应该实现。自民党国会对策委员会负责人正在考虑是否可以让国会议员在国会会议大厅用视频收听在线演讲。（法广特约记者楚良一发自东京）戒监视。”