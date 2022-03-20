岸田文雄到访柬埔寨，与洪森共同呼吁俄罗斯从乌克兰撤军

日本/柬埔寨/乌克兰

日本首相岸田文雄3月20日到访柬埔寨首都金边与洪森首相举行了会谈。会后，两国政府首脑发表的联合声明虽然没有直接点名俄罗斯，但呼吁“立即停止使用武力并从乌克兰领土撤军”，并谴责侵略是“对《联合国宪章》的严重违反”。

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据日本放送协会（NHK）报导，岸田文雄周日在金边会见了柬埔寨首相洪森。他们同意不接受在世界任何地方以武力改变现状的任何企图。两位领导人确认两国在国际会议和其他场合的密切合作，包括柬埔寨今年主持的东盟会议。

报导称，他们还同意就中国在南中国海的海上活动和朝鲜问题进行合作。岸田文雄对柬埔寨为打破缅甸局势的僵局所做的积极努力表示尊重。岸田说，日本计划举行一次特别峰会，并邀请包括洪森在内的东盟领导人。 他指出，明年两国将纪念建交70周年。

在他们的联合新闻发布会上，岸田文雄表示，对金边的访问使他想起了和平的珍贵。岸田说，他非常尊重柬埔寨人民不屈不挠的精神，他们在一场破坏性的内战后重建了自己的国家。

岸田文雄谈到，这种精神已经在柬埔寨扎根，是其他国家的榜样。然而，他说在世界其他地方，人们的和平生活现在正受到赤裸裸的权力的威胁。

洪森说，对于乌克兰危机，他呼吁立即停止使用武力，通过外交途径进行和平对话。他说，柬埔寨对日本的经济支持和基础设施建设表示感谢和赞赏。洪森还说，柬埔寨打算继续与日本在安全和其他领域进行合作。

报导指，岸田文雄后来告诉记者，在定于周四举行的七国集团（G7）首脑会议上报告与其他亚洲国家的交流是很重要的。他指出，日本是唯一参加该峰会的亚洲国家，他承诺将促进国际社会的团结。

据共同社报导，在金边会晤后发表的一份联合声明中，两国领导人还呼吁受政变影响的缅甸立即停止暴力，并要求军政府释放被推翻的民选领袖昂山素季和其他被拘留者，恢复缅甸的民主政治制度。

根据声明，岸田文雄和洪森“认识到这一侵略行为危及国际秩序的基础，而国际秩序不接受任何以武力单方面改变国际公认边界的行为”，尽管声明中没有单独指出俄罗斯。

岸田文雄在与洪森的联合新闻发布会上说：“我们确认要密切合作以维护国际秩序的基础。”洪森在声明中说：“不能以战止战，应该寻求和平解决。”

本月初，今年担任东盟轮值主席国的柬埔寨投票支持由美国主导的联合国大会决议，谴责俄罗斯对乌克兰的侵略，与日本一起成为该决议的近100个共同提案国之一。该决议在总共141个成员国的支持下获得通过。

其他七个东盟国家，包括印度尼西亚、泰国和新加坡，也对该决议投了赞成票，而自苏联时期就与俄罗斯保持友好关系的越南，与老挝一起在安理会投票中弃权。

报导指，声明还提及，日本和柬埔寨重申，两国致力于在印太地区“以同样的精神”维护和平、稳定和安全。

岸田和洪森表示要为实现一个自由和开放的印度-太平洋而共同努力，他们都认为 “敦促有关国家避免采取会加剧紧张局势或使南中国海局势复杂化的单边行动非常重要”。

岸田文雄正在进行直至周一对亚洲为期三天的访问。周六，岸田和印度总理纳莫迪表达了“对乌克兰持续冲突和人道主义危机的严重关切”，并敦促 “立即停止暴力”。