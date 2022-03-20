美印太司令部司令：中国将南海至少三个人工岛完全军事化

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据美联社报导，美国印太司令部司令约翰·阿奎利诺（John C. Aquilino）3月20日受访时表示，中国已将其在存在主权争议的南中国海建造的数个岛屿中的至少三个完全军事化，用反舰和防空导弹系统、激光和干扰设备以及战斗机武装起来。他指出，这一日益咄咄逼人的举动威胁着在附近活动的所有国家。

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报导指，阿奎利诺在采访中表示，这些怀有敌意的行动与中国国家主席习近平过去保证“在南沙群岛推进的修建工程不是以他国为目标、或给他国造成影响的活动，中国没有追求军事化的意图”形成鲜明对比。他说，这些努力是中国展示其军事力量的一部分。

阿奎利诺在接受美联社采访时说：“我认为在过去20年里，我们目睹了中华人民共和国进行了自二战以来最大（规模）的扩军。”阿奎利诺补充称：“他们已经发展了他们的所有军事力量，这种武器化的积累对该地区来说是不稳定的。”

报导指，中国官员没有对阿奎利诺的发言立即发表评论。北京坚持认为其军事行动是纯防御性的，是为了保护其所称的主权权利。但经过多年的军费开支增加，中国现在拥有仅次于美国的世界第二大国防预算，并且正在迅速实现部队现代化，解放军的先进武器系统包括歼-20隐形战斗机、高超音速导弹和两艘航空母舰，第三艘正在建造中。

报导提及，阿奎利诺是在一架美国海军侦察机上接受了美联社的采访，该侦察机在中国控制的南中国海南沙群岛的前哨附近飞行，南中国海是世界上主权争议最激烈的地区之一。在巡逻期间，美国海军的P-8A“海神”号巡逻机多次受到中国方面的警告，说它“非法进入了中国领土，并命令飞机驶离”。

其中一条严厉的无线电信息说：“中国对南沙群岛以及周边海域拥有主权。立即远离以避免误判。”但是，美国海军巡逻机无视多重警告，在美联社两名记者应邀上机的短暂而紧张的时刻，继续进行侦察工作。一名美国飞行员通过无线电向中方回话：“我是一架具有主权豁免权的美国海军飞机，在任何沿海国家的国家领空之外进行合法的军事活动”。他说：“行使这些权利得到了国际法的保障，我在行动时充分考虑到了所有国家的权利和义务。”

率领这架P-8A“海神”号巡逻机机组人员的美海军军官马丁内斯（Joel Martinez）说，曾经发生过一次中国飞机在争议地区以危险的机动方式飞近美国飞机的事件。他称，美国飞行人员冷静地提醒中方遵守航空安全规定。

报导指，当这架P-8A巡逻机在中国占有的珊瑚礁附近低至15000英尺（4500米）时，一些珊瑚礁在屏幕显示器上看起来就像小城市，有多层建筑、仓库、机库、海港、跑道和据阿奎利诺说是雷达的白色圆形结构。在 永暑礁附近，可以看到有40多艘不知名的船只明显停泊在那里。

阿奎利诺透露称，中国在美济礁、渚碧礁和永暑礁上建造导弹库、飞机库、雷达系统和其他军事设施似乎已经完成，但北京方面是否会在其他地区继续建造军事基础设施还有待观察。

阿奎利诺说：“这些岛屿的功能是将中华人民共和国的进攻能力扩大到其大陆海岸之外。他们可以驾驶战斗机、轰炸机加上所有这些导弹系统的进攻能力。”他指出，任何飞越有争议水道的军用和民用飞机都可以轻易进入中方控制岛屿的导弹系统的射程之内。

阿奎利诺说：“所以这就是存在的威胁，这就是为什么对这些岛屿的军事化如此关注。它们威胁到在附近活动的所有国家以及所有国际海域和空域。”

中国经常反对美军在该地区的任何行动。其他南海主权声索方包括菲律宾、越南、马来西亚、台湾和文莱，对该海域的全部或部分提出主权主张，每年有大约5万亿美元的货物通过南中国海海域运输。

阿奎利诺在采访中强调，华盛顿在有争议地区的主要目标是通过威慑“防止战争”，并促进和平与稳定，包括让美国盟友和伙伴参与具有这一目标的项目。

阿奎利诺说：“如果威慑失败，我的第二个任务是做好战斗和胜利的准备。”他领导着美国最大的作战司令部——印太司令部，有38万名军事和文职人员，覆盖36个国家和地区。