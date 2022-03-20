韩候任总统宣布将总统府迁至国防部大楼，青瓦台将对外开放

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自首尔方面消息，韩国候任总统尹锡悦3月20日宣布将总统办公室迁出青瓦台，搬至位于首尔市龙山区的国防部大楼。尹锡悦表示，5月10日上任首日将入驻新办公室，并对外开放现总统府青瓦台。

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据韩联社报导，尹锡悦在周日举行总统职务交接委员会挂牌成立后的首次记者会，亲自公布包括上述内容在内的《青瓦台总统办公室搬迁方案》。

尹锡悦指出，考虑到给民众带来的不便及向民众开放青瓦台的承诺等，应迅速做出搬迁决定并予以推进。他计划在5月10日就职仪式结束后马上前往新办公室开展工作，并对外开放青瓦台，包括本馆、迎宾馆、绿地园和常春斋。

就未能兑现“光化门时代”承诺的理由，尹锡悦表示，即便是部署最低限度的外部警卫，也会给光化门附近市民造成不便，还不可避免地使用青瓦台内部部分设施，因此很难兑现完全开放青瓦台的承诺。而韩国国防部大楼和联合参谋本部已经配备了必要的安保设施，能将给公众带来的不便降到最低。

报导指，就舆论对于搬迁总统府“操之过急”的担忧，尹锡悦回应道，一旦入驻青瓦台，就很难摆脱其“帝王权力”的象征。他指出，做出这个决定的过程并不容易，但这都是为了国家的明天。他强调，这决不是单纯空间位移，恳请公众理解其为更好地做好工作的决心和兑现承诺的坚定意志。

就韩国联合参谋本部等国防部门搬迁或导致出现“安保空白”的担忧，尹锡悦解释称，将在最短时间内完成“搬家”，不影响国家安保工作。他计划尽快在首尔市龙山区总统办公室周围修建面积达数十万坪的公园，在任期间加强与民沟通。

就总统官邸选址一事，尹锡悦说，将使用汉南洞公馆作为总统官邸。对于从官邸到办公室的出行或造成市民不便的问题，尹锡悦认为，限行只需3～5分钟，应该不会影响市民出行。

报导提及，据估测，搬迁费用将耗资495亿韩元（约合人民币2.65亿元）。其中韩国联合参谋本部搬迁费用118亿韩元、国防部办公楼改造252亿韩元、警卫处搬迁费用99.97亿韩元、汉南洞公馆改造25亿韩元等。尹锡悦提出，搬迁费用也是交接工作之一，将向现政府请求协助。

据了解，改革青瓦台是尹锡悦的一项竞选承诺。为此，尹锡悦及其团队在胜选后就展开了总统府选址工作，候选地点除国防部大楼外，还包括了外交部所在的首尔光化门中央政府办公大楼副楼等。不过考虑到安保问题及减少对公众的不便，最终还是选择国防部大楼作为总统府的新址。