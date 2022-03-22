日本新型护卫舰“熊野”号服役 战力全面引注意

日本/“熊野”今服役

日本海上自卫队新型护卫舰FFM“熊野”号22日服役。由于船体更为紧凑，所需的人员配置少于以往护卫舰。此外“熊野”号具备排除水雷的能力，除在日本周边警戒监视外，还可应对对空和水上作战等多种任务。这是FFM首次服役，部署地为神奈川县横须贺基地。

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据共同社今天报道说，日本海自新型护卫舰“熊野”号今天服役。海上自卫队当天从建造方“三菱重工海事系统”（冈山县玉野市）接受“熊野”号的交付，举行了标志进入自卫队编制的自卫舰旗授予仪式。防卫副大臣鬼木诚在仪式上对最尖端舰船的活动表达了期待，同时提及俄罗斯进攻乌克兰强调“这是动摇国际秩序根基的行为，从日本安保的观点来看无法坐视不理”。

据防卫省介绍，“熊野”号全长133米、标准排水量3900吨，船员约90人。为使其难以被雷达捕捉，外观上减少了凹凸。与计划年内服役的FFM“最上”号建造费合计约为1055亿日元（约合人民币56亿元）。与海自拥有的护卫舰村雨级和高波级相比，“熊野”号船体略小，船员数仅为一半左右。“熊野”的命名源自于流经奈良、和歌山及三重各县的熊野川。

据中央社相关报道称，日本新舰熊野号服役，吨位属巡防舰战力却全面。日本海上自卫队最新锐的最上级护卫舰“熊野号”今天服役，是第一艘服役的多功能护卫舰（FFM），也是海上自卫队继1972年3月以来，再度正式部署被归类在巡防舰等级的舰艇。

据日本产经新闻说，熊野号除舰体小型化、乘组员较其他护卫舰少，还具备扫雷能力，可肩负警戒监视、对空作战及水面作战等各项任务。

熊野号是海上自卫队第一艘服役的多功能护卫舰，将部署在神奈川县横须贺基地。

报道引述日本军事记者高桥浩祐撰文表示，最上级护卫舰是因应持续强化军事能力的中国发展海洋，以长度约1200公里的日本西南群岛为中心，肩负日本海上防卫部分任务的新世代多功舰种。高桥指出，海上自卫队未来预计将再建造22艘最上级护卫舰，熊野号的正式服役，则是海上自卫队时隔半世纪再度部署被归类在巡防舰的舰艇。

熊野号将部署在负责扫雷及水陆两栖作战的横须贺基地“扫海队群”（Mine Warfare Force）。

中央社说，最上级护卫舰英文归类为FFM（Frigate Multi-purpose/Mine），FF代表巡防舰种，M代表多功能及水雷。

日本海上自卫队上次正式部署类似级别的舰艇，是向美国借来的楠型护卫舰，前身为美国海军塔科马级巡防舰。日本最后一艘楠型护卫舰1972年3月除役，距离熊野号今天服役约50年。日本防卫省在2018年防卫大纲中明订以达成54艘护卫舰及22艘潜舰的体制作为目标，依海上自卫队官网所示，目前潜舰22艘已达标、护卫舰则有48艘。