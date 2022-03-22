日本首相强烈抗议俄罗斯单方面停止日俄缔结和平条约谈判

日本/俄罗斯

俄罗斯外交部于日本时间3月22日凌晨宣布，不再继续与日本进行缔结和平条约的谈判，并表示将终止日本方面与北方四岛的免签证交流，22日，日本首相岸田文雄对此表示强烈抗议。

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俄方在声明中宣布，这些反制措施，是日本政府“选择了反俄政策”导致日俄关系恶化。

俄罗斯外交部在一份声明中强烈抗议日本因入侵乌克兰而对俄罗斯实施制裁，并表示不打算继续缔结和平条约谈判。

此外，俄方决定终止日本与俄罗斯占据的北方四岛免签证交流和自由访问，并决定不再回应日俄双方有关联合经济活动的讨论，不接受延长日本作为在黑海周边国家设立的黑海经济合作组织的伙伴国资格的要求。

由于新型冠状病毒感染的蔓延，目前免签访问和自由访问已经停止，加上目前的日俄关系，重新恢复已经十分困难。

日本首相岸田文雄22日针对俄方此举指出：“这种情况都是由于俄罗斯入侵乌克兰造成的，而且这种入侵行为现在还在持续。”岸田首相还指出：“俄罗斯将其转嫁到日俄关系上的反应是极不合理的，绝对不能接受，日方表示强烈抗议。”

俄罗斯入侵乌克兰后，日本政府一直与西方保持一致，对俄罗斯实行制裁。关于今后的措施，岸田首相指出：“日本解决北方四岛问题和缔结和平条约的基本立场没有改变”。

日本与俄罗斯的前身苏联于1956年签署《日苏联合声明》，二战后开始重建双边关系， 《日苏联合声明》规定，在和平条约缔结后，将北方四岛的齿舞列岛和色丹岛移交日本。 在 2018 年，在当时的安倍首相与普京总统的会晤中，双方同意在宣言的基础上加快有关和平条约谈判。

俄罗斯单方面拒绝日俄和平条约谈判，意味着关闭了战后改善两国关系的大门。