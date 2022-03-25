边境冲突以来 中国外长王毅首度出访印度

中国/印度

在对塔利班控制下的阿富汗首都喀布尔访问后，中国国务委员兼外交部长王毅周五无预警抵达印度首都马德里，这是自2020年6月中国和印度军队发生边界冲突以来的首次访问。法新社指印度和中国寻求改善关系，但印度强调唯有在边境地区的情况恢复正常之后，两国才有可能修补关系。

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路透社报导，王毅昨晚抵达新德里（New Delhi），中印双方都未事先宣布这趟访问。

在王毅和他的印度同行苏杰生（S.Jaishankar）会面后，中国表示，中国在一份声明中说希望两国 "为区域和世界的和平与稳定共同努力"。 声明还说："当中国和印度用一个声音说话时，世界就会倾听，"希望看到两国 "加强沟通和协调，相互支持，为多边主义发出积极信号。

王毅表示，中方欢迎印度发展振兴，支持印在国际事务中发挥更重要作用。中方不追求所谓“单极亚洲”，尊重印度在地区的传统作用；愿在南亚地区探索“中印+”合作，构建良性互动模式，实现更高水平、更大范围的互利共赢。

但法新社报道称，相比之下，贾伊桑卡的态度有所保留，他指出，高级军事指挥官级别的会谈自2020年以来已经举行了15次会议，其进展 "比我们希望的要慢"，而且边境紧张局势继续影响两国的关系。

他补充说；"如果你问我，我们今天的关系是否正常，我说不正常，"

印度和中国在1962年开战，并继续为边界问题争斗。然而，2020年的冲突是自1975年以来首次发生的致命冲突。两国边界冲突造成20名印度士兵和至少4名中国人死亡，并导致两国关系急剧恶化，双方都在喜马拉雅山的边界上加强了部队。

苏杰生在会后召开记者会称，他与王毅的会谈长达3小时，双方对话“开敞且坦率”，聚焦于印度与中国的边界紧张，特别是如何解除诸多冲突点的军事对峙。

苏杰生说，王毅表达了中国希望与印度恢复正常关系的意愿，而他回应，现今印中关系的低潮是源起于2020年中国在边境的行动，唯有在边境地区的情况恢复正常之后，两国才有可能修补关系。他强调了修补关系的“3个相互”：相互尊重、相互保持敏感性以及相互利益。

2020年6月，双方士兵在拉达克（Ladakh）的加万谷（Galwan Valley）爆发冲突，印方有20名士兵丧生，中方则未公布完整死伤数字，两国冲突后即在边界地区部署重兵对峙，印度则大幅紧缩了与中国的官方与商业交流。

虽然两国在过去一年多以来就边界争议召开了多次军事及外交层级会议，但这些会议到后期陷入僵局。据印度媒体报导，这是因为印方希望各自退兵到“冲突前”的驻扎位置，但中方只愿意维持“冲突后”的现状。

苏杰生表示，他与王毅还谈到了包括阿富汗与乌克兰局势在内的重大国际议题，以及中国将在今年内主办的金砖国家（BRICS）峰会，但没有触及“四方安全对话”（Quad）联盟的话题。

他说：“有关乌克兰，我们讨论了各自的因应方式及观点，但同意外交及对话应为优先选项。”

印度和中国也都没有谴责俄罗斯入侵乌克兰的行为。

另据印度媒体News18引述消息人士报导，王毅也与印度国家安全顾问多瓦尔（Shri Ajit Doval）举行了约1小时的会谈。报导说，多瓦尔告诉王毅，恢复边界平静将有助于建立互信以及修补关係，而王毅也认同现今局势不符合中国与印度的双边利益，承诺会儘快完成解除对峙。News18说，多瓦尔和王毅同意向前推进两国的战略伙伴关系，而多瓦尔也愿意在边界争议化解后赴中国访问。

王毅抵达新德里前，先造访了阿富汗，这是他自塔利班（Taliban）去年8月控制阿富汗后首度访问这个国家。印度之后，王毅将前往尼泊尔。