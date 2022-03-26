俄罗斯在“北方四岛”举行军事演习 3000余俄军参加

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据路透社报导，俄罗斯东部军区新闻局当地时间3月25日发布消息称，3000余名俄军及数百辆战斗和特种装备正在参加在南千岛群岛（日本称北方四岛）举行的军事演习。演习有可能以俄罗斯近年加强军备的北方四岛为主实施。

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据日本放送协会（NHK）报导，俄罗斯军方周五表示，南千岛群岛有3000多名士兵和数百辆军车正进行演习，模拟反登陆作战中如何对抢滩的敌军展开攻击。

日本在第二次世界大战1948年8月宣布投降后，苏联随即占领库纳希尔岛（日称国后岛）、伊图鲁普岛（日称择捉岛）、施科坦岛（日称色丹岛）、哈伯迈群岛（日称齿舞群岛）。

随着俄罗斯全面入侵乌克兰，日本首相岸田文雄3月7日在国会参议院预算委员会上，明确表示北方四岛是“我国固有领土”。据了解，在日本前首相安倍晋三执政期间，考虑对与俄罗斯领土谈判的不良影响，日方曾经避免使用该表述。

俄罗斯外交部21日宣布中断包含北方四岛领土问题在内的对日和平条约缔结谈判后，这是首次在当地举行军演。数百辆军用车辆等参加，进行了反击敌人登陆的演习等。

日本以俄罗斯入侵乌克兰为由实施对俄制裁。俄外交部在声明中批评称“关于乌克兰局势，日本单方面采取了非友好关系的限制”，并称“在这样的条件下，不可能讨论签署对两国关系而言重要的文件。”

据悉，俄外交部周五还表示，为了回应日本对俄罗斯实施制裁，俄罗斯暂停日本公民免签证前往上述争议岛屿的资格。