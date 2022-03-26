原定在华盛顿举行的美国与东盟特别峰会被无限期推迟

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美国白宫曾于2月28日宣布，拜登总统将于3月28日至29日在华盛顿主办美国与东盟国家的特别峰会。据Politico新闻网站周五引述熟悉日程变化的四位消息人士称，白宫已无限期推迟最初定于下周与东南亚各国领导人举行的此次特别峰会。

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美国白宫新闻秘书珍·普萨基此前在一份声明中把这次峰会称为是历史性的。“这次特别峰会将展示美国对东盟的持久承诺，认识到东盟在为该地区最紧迫的挑战提供可持续解决方案方面发挥的核心作用，并纪念美国与东盟建立关系45周年，”她在声明中说。

此前，拜登参加了2021年10月的东盟-美国视频首脑峰会。在峰会上，他宣布了1.02亿美元的新举措，以扩大美国与东盟在一系列议题上的接触，包括新冠疫情复苏和卫生安全、应对气候危机、刺激经济增长、促进性别平等和妇女赋权并深化人与人之间的联系等。主办这次美国东盟特别峰会也是拜登政府推出的《美国印太战略》的一部分。

本周五，美国国家安全委员会发言人在给Politico的一份声明中说：“总统期待着欢迎东盟领导人到华盛顿特区参加美国-东盟特别峰会。为确保受邀的东盟领导人都能参加，我们正在与东盟伙伴密切合作，以确定这次会议的适当日期”。

据了解，拜登将在下周二与来访的新加坡总理李显龙会面，讨论美国在印太地区的存在，如供应链和海上安全，以及俄罗斯入侵乌克兰等区域和国际性议题。

拜登在过去一个月里越来越关注俄罗斯对乌战争；他将于周六结束对布鲁塞尔和华沙为期四天的访问，那里的战争和随后对俄总统普京的制裁一直是他与欧洲和亚洲盟友及伙伴商议的首要议程。

本月早些时候，柬埔寨外长向路透社表示，一些东南亚领导人无法在白宫宣布的日期前往华盛顿，这就首次提出了推迟美国与东盟特别峰会的可能性。文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南都是东盟组织的成员国。