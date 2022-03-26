澳籍女记者成蕾下周出庭受审 澳外长发表声明表示关切

澳大利亚/中国/亚洲

澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）3月26日通过声明表示，该国政府获知澳洲公民成蕾将于3月31日出庭受审。据路透社引述知情人士的话报导，审理成蕾“泄露国家机密”案的法庭将是北京市第二中级人民法院，具体的开庭时间是下周四上午9点。

广告 继续浏览后续

成蕾曾是中国环球电视网（CGTN）英语频道的主持人，2020年8月失踪，当月14日，澳洲政府接获中国政府通知，成蕾在中国北京被监视居住的方式被刑事侦查，但尚未进入审查起诉阶段。随后她于去年2月被中国当局以涉嫌“为境外非法提供国家秘密罪”正式逮捕。

路透社曾联络中国外交部寻求评论，但是没有立即得到回应。不过中国外交部此前称，成蕾的权利得到完全的保障。据称，成蕾曾在北京的澳大利亚人圈中活跃。

去年8月她被拘押满一年时，成蕾的一些朋友和前同事发表一封公开信，对成蕾在拘押期间的健康状况、安全和照顾表达严重关切，坚信成蕾并没有做错任何事情。公开信呼吁中国政府立即将她释放。公开信的联署人包括几位著名的澳大利亚记者以及成蕾之前在中国环球电视网的同事。

澳大利亚外长佩恩周六通过声明表示：“中国当局已通知澳大利亚政府，澳大利亚公民成蕾女士将于2022年3月31日接受审判。澳大利亚政府经常提出对成女士的福利和拘留条件的严重关切。我们的官员定期访问她，最近一次是在3月21日。”

声明称：“我们希望根据国际规范，达到基本的公正、程序公平和人道待遇的标准。我们还要求根据中方在澳中双边领事协议中的义务，允许澳大利亚官员出席3月31日对成女士的庭审。”