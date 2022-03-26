莫里森：与中国新任驻澳大使会面将是软弱的表现

澳大利亚/所罗门群岛/中国

澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)3月26日在出席记者会时表示，在所罗门群岛证实正与中国建立“更广泛的安全协议”后，整个太平洋地区对此事都“非常担忧”。另就他为何尚未会见新上任的中国驻澳大利亚大使的提问，莫里森回答说：“我的意思是，与习主席不与我国驻中国大使会面的原因相同。大使不经常与政府首脑会面，在澳大利亚也是如此。”

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南太平洋岛国所罗门群岛政府25日证实，正与中国建立伙伴关系，以便在其寻求安全关系多样化之际应对安全威胁，并确保投资环境的安全。此前，媒体报导的相关文件称，中国有可能会在位于澳大利亚东北方的所罗门群岛设立军事基地。这个消息引发澳大利亚的紧张关切，长期以来澳大利亚一直是所罗门群岛主要的防卫伙伴，以及最大的援助国。澳大利亚和新西兰两国都表示，已经向所罗门群岛政府表达对事态的关切。

据路透社报导，所罗门群岛政府在对此事的首次公开评论中说，该国正在“使国家的安全伙伴关系多样化，包括与中国的伙伴关系”，并正在努力与中国签署一些协议，“以进一步为当地和外国投资创造一个安全的环境”。

所罗门群岛政府在一份声明中说：“需要扩大伙伴关系，以提高我国人民的生活质量，解决国家面临的软硬安全威胁。”该国政府的一名官员周四表示，这个太平洋岛国已经与中国签署一项警务协议，并将向内阁提交一份涵盖军事领域的全面安全协议提案，以供审议。

所罗门群岛称，这项协议除了维护法治之外，还将涵盖人道主义需求，并补充说，在最近的骚乱后，需要重建经济，并将与中国签署一项航空服务协议及增加贸易。其补充说，与澳洲在2017年签署的安全协议将予以保留。

这一事件引发了即将举行联邦大选的澳洲国内主要两党的关注。在周六的记者会上，有记者提问说：“总理，所罗门群岛已经确认，他正在寻求与中国的这种安全安排。你从澳大利亚的盟友那里听到了什么？他们是否担心？澳大利亚又能做些什么来阻止这一切？例如，陆克文建议直接派（澳洲外长）玛丽斯·佩恩去当地，试图阻止此事的发展。”

莫里森回答说：“让我提出几点意见。我认为整个太平洋大家庭都非常关注，因为我们与我们的太平洋大家庭一直保持联系，他们将在本周末与领导人进一步讨论。昨天，我们的使团团长和索加瓦雷（所罗门群岛）总理举行了一次会议，讨论了这些问题，他们非常了解我们在这方面的观点。但我认为，这些事件所强调的是我国政府将我们对太平洋地区的海外发展援助增加了50%的原因。”

莫里森说：“我知道，前总理前些天把一些数字说得天花乱坠——完全是错误的。他们只是不真实。我们实际上将我们在太平洋地区的海外发展援助投资增加了50%。这是一个进步，因为我们必须从工党在这一领域的投资中得到提高。当他们在追逐安理会的选票，把钱扔到远离我们地区的大陆时，我们决定增加我们的重点，并把它集中起来，这是在毕晓普外长领导下开始的，把我们来自世界各地的海外发展援助集中到太平洋地区，因为我们认为这是我们的首要责任。”

莫里森说：“除此之外，还增加和装备了我们的国防军，这在太平洋国家大家庭中发挥着如此重要的作用。我们将国防投资从陆克文留给我们的1.57%提高到了1.57%，如果我们保持工党和陆克文的水平，自我们执政以来，我们将减少550亿美元的国防开支，仅在今年就减少了100亿美元。因此，我们的政府是在太平洋地区加大力度的政府，我们在面对越来越多的威胁和越来越大的压力时加大力度。”

莫里森说：“我们一直在对这些作出回应，我们将作为太平洋国家大家庭作出回应，澳大利亚是其中之一，新西兰是另一个，我们将在这些问题上取得进展，我们尊重我们地区各个岛屿国家的主权。他们在自己的地方做出自己的决定，我们尊重他们的民主制度。而与此同时，尽管如此，我们将与我们在太平洋地区的伙伴国家合作，以确保对我们认为这带来的风险和威胁有敏锐的认识，我们已经非常清楚地表明了这些立场。”

稍后有记者提问说：“你没有与中国大使会面有什么原因吗？”

莫里森回答说：“我的意思是，与习主席不与我国驻中国大使会面的原因相同。大使不经常与政府首脑会面，在澳大利亚也是如此。在某些情况下，我们会这样做。但是，当我们有一种情况，即中国完全阻止澳大利亚和中国之间的任何部长级、部长对部长的对话，那么，直到这些安排被取消，中国消除这种阻碍，那么，我认为澳大利亚人会认为我与大使进行这种对话是非常不合适的。”

莫里森说：“外交部长会见了大使，正如她与许多大使一样。但是，当它涉及到一个政府首脑时，只要中国继续拒绝与澳大利亚的部长和事实上的总理进行对话，那么我认为这是一个完全相称的反应。”记者追问：“但实际上，情况不是相反吗？如果部长级对话受阻，总理难道不会实际介入并与大使交谈吗？”莫里森给予了否定的答复。

记者问：“事实上，这不正好相反吗？”

莫里森说：“不，不是相反，因为那将是我们软弱的表现。我可以向你保证，作为总理，这是我向中国发出的最后一个信息。”

记者追问：“你如何回应中国外交部的评论，即澳大利亚政府对所罗门群岛协议的评论是不负责任的、无益的和造成紧张的？”

莫里森说：“我完全不同意他们的观点，我不同意他们的依据是，我们一直在太平洋地区，我们一直在那里支持。太平洋国家知道，我们是他们太平洋家庭的一部分，我们一直优先考虑他们的需求和利益，尊重他们的主权，没有试图影响他们或以任何方式干涉他们。我们一直在那里支持他们，而这正是太平洋人民对澳大利亚的理解。因此，我们有资格谈论我们在太平洋地区的家庭成员。其他人，我，其他人的评论，我不认为是由同样的经验所决定的。”

记者问：“你认为这对该地区来说是一个糟糕的协议吗？”莫里森给予了肯定的答复。据当地媒体报导，澳大利亚反对党工党领袖阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）透露称，他没有与中国新任驻澳大使会面，“实际上也没有与中国大使馆的任何其他官员会面”，“我尊重并支持总理的决定”。但他补充说：“澳大利亚需要增加我们在太平洋地区的存在。我们需要参与。本届政府上台后，削减我们在该地区的对外援助是一个错误。”