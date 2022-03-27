岸田文雄在防卫大学毕业式上训话：坚决反对以武力单方面改变现状

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日本首相岸田文雄3月27日在位于神奈川县横须贺市的防卫大学毕业仪式上发表讲话。他在向毕业生的训话中提及俄罗斯入侵乌克兰，并称“决不允许在印度-太平洋地区，尤其是在东亚地区凭借实力单方面改变现状”。他还指出：“随着事态的发展，世界和我国或将迎来战后最大的危机。”

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岸田文雄向毕业生训话说：“今天，在防卫大学的毕业典礼上，我想向所有毕业生表示祝贺，并对那些在日益严峻的国际形势下，包括俄罗斯对乌克兰的侵略，这一动摇国际秩序基础的暴行，将在我国未来的国防中发挥核心作用的人说几句话。俄罗斯最近对乌克兰的侵略威胁到了国际秩序的基础，而国际社会经过长期的艰苦努力和牺牲，已经建立了国际秩序。根据事情的发展，世界和我们国家将面临战后最大的危机。”

岸田文雄说：“迄今为止，我国对俄罗斯进行了严厉的谴责，并与七国集团和国际社会合作，随着局势的发展，采取了灵活而严厉的制裁措施。我本人参加了最近面对面举行的七国集团首脑会议，并向国际社会重申了七国集团的强大团结。在我访问印度和柬埔寨期间，我还确认，在任何地区都不能容忍以武力单方面改变现状的行为。”

岸田文雄说：“此外，我国一直在向乌克兰提供援助，坚定地表明我们对正在与侵略作斗争并努力捍卫其家园的乌克兰人民的强烈声援。自卫队还提供了防弹衣、头盔、冬装和紧急口粮。包括日本在内的国际社会现在的选择和行动将决定国际秩序的未来趋势。在我们达到这样一个重大的时代转折点时，国际社会必须团结起来，坚决反对以武力单方面改变现状。”

岸田文雄说：“而且，我们决不允许在印度-太平洋地区，特别是在东亚地区以武力改变现状的这种单方面行为。从日本未来的外交和安全角度来看，这一点也极为重要。我希望你们所有人在对危机和局势保持坚定认识的同时，履行本政府最重要的责任，即确保我们国家的生存，保护公民的生命和财产。”

岸田文雄说：“目前的国家安全战略是在大约八年前制定的。在过去的八年里，我国周围的安全环境发生了巨大的变化，变得更加严峻，更不用说俄罗斯在乌克兰的侵略了。朝鲜多次高频率地发射弹道导弹，最近甚至发射了一枚新的ICBM（洲际弹道导弹）。中国并没有停止其单方面改变东中国海和南中国海现状的企图，反而使其更加恶化。”

岸田文雄说：“在残酷的现实面前，你们的前辈们每天都在执勤的第一线，在紧张的导弹防御、警戒监测和东海的争夺中没有一刻停歇。昨天，我参加了日本海岸警卫学院的毕业典礼，自卫队和海上保安厅之间的合作正变得更加重要。在这种情况下，制定新的《国家安全保障战略》、《防卫大纲》和《中期防卫力整备计划》是一项紧迫的任务。我们将加快对这三份文件的审议，同时不忽视我国面临的严酷现实，包括乌克兰的局势。”

岸田文雄说：“而为了坚决捍卫我们的领土、领海和领空，以及我们公民的生命和财产，我们不会排除任何选择，而是会考虑这些选择，并从根本上加强我们的防御能力。”

岸田文雄说：“亲爱的毕业生们，在今天的国际社会，任何一个国家单独保护自己的和平与安全是不现实的。换句话说，我们处在一个甚至作为现实主义的一部分也需要国际合作的时代，而我所提倡的‘新时代现实主义外交’正是建立在这样的情况下。特别是在像目前这样的危机中，加强与共享自由、民主、人权和法治等普世价值的伙伴的具体合作是极其重要的。”

岸田文雄说：“我们与我们唯一的盟友美国达成一致，进一步加强美日联盟的威慑和应对能力，这是地区和平与繁荣的基石，我本人在与拜登总统的会晤中也坚定地确认了这一点。在制定新的国家安全战略和其他措施时，我们将对此进行密切讨论，以确保我们两国的战略完全吻合。”

岸田文雄说：“对于澳大利亚，今年1月，莫里森总理和我签署了《澳大利亚-日本互惠准入协议》。这将进一步促进我们两国的安全和防务合作。欧洲国家也通过向我国周边地区派遣一系列海军舰艇，显示了他们对印太地区的坚定承诺，英国‘伊丽莎白女王’号航空母舰去年首次访问日本就是一个象征。”

岸田文雄说：“因此，我国与盟友和同志们的合作进入了一个新阶段。联盟和伙伴关系并不是简单地在形成后就结束。 有必要不断地、反复地努力，以确保这些纽带保持牢固。你们是这种安全合作的基石。请在促进与盟友和志同道合的国家的联系方面成为一个领导者。”

岸田文雄在训示最后说：“亲爱的毕业生们，我相信，在日益严峻的国际形势面前，公众对自卫队的期望和感情正变得更加强烈。面对日益严峻的国际形势，人民对自卫队的期望和愿望更加强烈。请再次将这一誓言铭记于心，永远不要忘记你们每一个人都是承担人民生命和和平生活方式的堡垒的强烈意识。最后，我希望你们尽最大努力履行你们的崇高职责，使自卫队永远不辜负人民的信任和期望。”

据共同社报导，同样到场参加典礼的日本防卫大臣岸信夫也在讲话中指出：“所有人都看得出，日本周边和世界正在步入剧烈变动的时代。”报导指，毕业仪式采取防止新冠疫情蔓延的措施而缩小规模举行。会场内仅向代表颁发毕业证书，缩短了毕业生的逗留时间。不含留学生的本科毕业生为479人，其中有64名女性。留学生共22人，分别来自柬埔寨、蒙古国、菲律宾、泰国、东帝汶、越南、老挝、缅甸。