韩候任总统尹锡悦下月将派团赴美讨论双边政策

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自首尔方面消息，韩国候任总统发言人金恩慧3月27日在书面简报中表示，候任总统尹锡悦决定将于下月向美国派遣“韩美政策协议代表团”，与美方就两国关切广泛交换意见。

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据韩联社报导，尹锡悦派出的代表团将由韩美关系领域5名左右的专家组成，韩国国民力量籍议员朴振担任团长。金恩慧介绍称，此举旨在与美方就彼此关切进行全面且务实的磋商，从而保障双边合作在新政府上任后顺利展开。金恩慧表示，代表团将尽早启程赴美，并与美国政府、国会、智库等各界主要人士会面，就韩美同盟、朝鲜问题、东亚及全球问题、经济安全事务广泛交换意见。

报导指出，分析认为，尹锡悦一直强调加强韩美同盟的政策基调，且朝鲜近期发射洲际弹道导弹加剧韩半岛紧张局势，使得韩美合作的必要性进一步凸显。这些都与尹锡悦在正式上任前派团赴美不无关系。鉴于此，尹锡悦派出的代表团可能将磋商的重点放在加强韩美同盟及对朝政策协调上。

届时，双方是否会就尹锡悦和美国总统拜登会谈时间等问题谈出具体结果备受关注。代表团虽并非以正式特使身份访问美国，但也不排除向拜登转交尹锡悦亲笔信的可能性。此外，被问及为何向美派遣“政策协议代表团”而非“特使”时，金恩慧表示，特使是国家首脑授权的赴他国执行特定任务时的使节，以当选总统身份派遣特使并不妥当。若有必要，还将研讨向其他国家派遣代表团的方案。

值得一提的是，韩国青瓦台发言人朴炅美和金恩慧周日各在记者会上表示，总统文在寅和尹锡悦将于28日下午6时在青瓦台正式会面并共进晚餐。韩国总统秘书室长俞英民和候任总统秘书室长张济元将陪同出席。据悉，文在寅和尹锡悦原定于本月16日会面，但在会面4小时前取消该计划。报导指出，双方在文在寅任内人事问题和总统办公室迁址问题方面存在较大分歧，导致会面告吹。