中国外交部指责澳大利亚驱逐中国留学生

中批澳洲取消中国留学生签证

中国外交部3月29日称，近期澳大利亚数次对中国入境留学生进行盘查，检查手机及个人物品，认定大学军训课为“军事训练”，以隐瞒军事训练经历为由取消签证并遣返，中方已向澳大利亚提出严正交涉。

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据中国官媒报道，外交部发言人汪文斌周二在答覆提问时，还敦促澳方停止“这种损人不利己”的做法，为中澳人文交流与教育合作营造良好氛围，提供必要条件。

此前，中国英文媒体《中国日报》周一在微博上贴文称，有知情人士表示，近日有一名中国赴澳留学生在悉尼机场入境时受到边境执法人员的盘查，并以其隐瞒军事训练为由当场取消签证。中国日报还说，上个月另一名留学生入境澳大利亚时，被发现手机中有军训照片后也被拒绝入境。

中国日报称澳大利亚的做法损害中国留学生的合法权益，令人怀疑背后有政治目的。报道并没有援引任何消息来源。

据路透社报道，澳大利亚一名边境管理局发言人表示，他们不对具体的个案发表评论，但澳大利亚政府有权对提供虚假信息的外国旅行者取消签证。

自1989年中国爆发由大学生主导的有广泛社会阶层参加的天安门民主运动6月4日遭到解放据野战部队残酷镇压后，中共当局开始要求大学生在入学后首先接受几个星期到一个月的“军事训练，被称大学生军训，接受洗脑教育。至今，中国几千所大学都要求入学新生接受军训。

中国留学生因军训被拒入境是中国与澳大利亚近年关系紧张中发生的又一最新冲突。自2013年以来，澳大利亚和中国的关系一直在恶化，而近年更是急剧恶化。