印澳签订自由贸易暂时协定

澳大利亚/印度/自由贸易暂时协定

印度和澳大利亚周六签署了一项暂定的自由贸易协定，双方削减了数十亿美元商品的关税。2020年，印度是澳大利亚的第七大贸易伙伴，约占其出口的4%。该临时协议降低了澳大利亚对印度85%以上的出口关税。两国之间的贸易额在去年达到170亿美元。澳大利亚出口羊肉、煤炭和其他商品，印度主要提供服务。

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据法新社发自新德里的报道称，这两个签署国是与美国和日本组成的四边联盟的成员，而该联盟被认为是对中国的一种制衡。

印度商务部长皮尤什-戈亚尔和他的澳大利亚同行丹-特汉在新德里和堪培拉同时签署了该经贸合作协议。据戈亚尔评论说，印度和澳大利亚是 "天然的合作伙伴，被民主、法治和透明的共同价值观所约束"。

澳大利亚与主要贸易伙伴中国的关系正处于低谷，许多澳大利亚产品受到制裁。北京对中国电信巨头华为被排除在澳大利亚5G（高速互联网）网络的铺设之外，以及澳大利亚要求对冠状病毒大流行的起源进行独立调查感到特别不满。

印度和中国也正经历着关系的急剧恶化。2020年6月，中国和印度军队在西藏和印度拉达克地区边境的控制线上发生的最新冲突，据新德里称，造成印度方面20人死亡，据北京称，造成中国方面4人死亡。

澳大利亚总理莫里森说，周六签署的自由贸易协定 "发出了一个明确的信息，即民主国家正在共同努力，确保我们供应链的安全"。

据该报道，印度和澳大利亚之间关于全面协议的谈判在十多年前就已启动，但在2015年陷入停滞。目前，一项全面的贸易协定正在谈判中，据称莫里森的目标是在年底前签署。