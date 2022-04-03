伊朗称美伊就恢复2015年核协定接近达成协议

核协定

据伊朗官方的伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗称已经就恢复2015年核协定接近达成协议。此前，德黑兰已将解决有关恐怖主义制裁问题上僵局的最新建议提交给了华盛顿。

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彭博社报道说，伊朗外长阿卜杜拉希扬表示，伊朗的建议已经通过欧洲调解人转给美国的谈判人员，目前在等待华盛顿的回应。有关美国重返伊朗核协议、解除伊朗石油出口制裁的谈判，过去一个月一直处于搁置状态。

美国上周表示，对很快重新恢复伊朗核协议不是很有信心，因为伊朗希望华盛顿改变前总统特朗普2018年将伊朗伊斯兰革命卫队定为外国恐怖组织的决定。伊斯兰革命卫队是伊朗很有权势的一支准军事武装。

报道援引伊朗外长周日与联合国秘书长古铁雷斯通话时说的一句，“目前球在他们那边”。伊朗外长在电话中还对在也门达成一个两个月的停火表示欢迎。伊朗支持的胡塞武装从2015年开始一直同沙特阿拉伯为首的联军进行战斗。

法新社报道说，根据伊朗外交部的一份声明，伊朗外长在电话中说，“我们已将我们就剩下问题的建议通过欧盟资深谈判人员转给了美方，现在球在美国的球场一边。”

报道表示，古铁雷斯强调了维也纳谈判的重要性，并表达了双方能尽快达成协议的愿望。