巴基斯坦总理逃过议会弹劾 危机却未解

巴基斯坦/伊姆兰-汗

巴基斯坦总理伊姆兰-汗周日逃过了一项不信任动议案表决，巴基斯坦国民议会的副议长拒绝将不信任案付诸表决。巴基斯坦总理与此同时宣布要解散议会并提前举行选举。伊姆兰-汗指控美国阴谋，对他与俄罗斯以及中国关系过密不满，伊姆兰-汗并要解散议会。目前尚不清楚伊姆兰-汗是否有把握在提前大选中获得多数议员席位支持。

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这一转折发生在巴基斯坦总理处于非常糟糕的境地之时。几天前，伊姆兰-汗失去了逃避遭弹劾下台所需的议会多数。伊姆兰-汗的反对者提出不信任案，他们指责伊姆兰-汗经济管理不善和外交政策失误。

但在会议开幕时，国民议会副议长卡西姆-苏里（Qasim Suri）提出异议。议会副主席是伊姆兰-汗的忠实支持者，他从一开始就宣布拒绝接受谴责动议，他认为该动议违反宪法并受到外国势力的阴谋鼓动。

几分钟后，伊姆兰-汗在国家电视台的一次讲话中宣布，他要求巴基斯坦总统阿菲尔-阿尔维解散国民议会。他说：“我们将向公众呼吁，提前举行选举，让全国人民决定。”

伊姆兰-汗的巴基斯坦正义运动党(PTI, Pakistan Movement for Justice)上周失去了议会多数席位，当时一个联盟党表示其7名议员将随与反对派投票。而十多名总理的PTI议员也改换了阵营，尽管该党领导层试图通过法律挑战来阻止他们投票。

据法新社说，星期天，警察用集装箱砌垒封锁了通往国民议会的街道，尽管伊姆兰-汗在前一天曾呼吁他的支持者和平示威，来反对他指控的所谓国外组织的将他赶下台的 "阴谋"。伊姆兰-汗称他的对手为 "小偷"、"懦夫 "和 "操纵者"，并暗示他仍有牌可打。伊姆兰-汗说，“我有一个明天的计划，别担心。” 他承诺：“我将向他们展示威力，并在议会面前击败他们。”

本周早些时候，伊姆兰-汗曾指责美国对巴基斯坦事务进行干涉。据当地媒体报道，伊姆兰-汗收到了巴基斯坦驻华盛顿大使的报告，该大使称记录了一名美国高级官员告诉他的话，如果总理离职，两国的关系会更好。

华盛顿对此完全否认。

伊姆兰-汗指责美国希望他下台，因为他拒绝与美国对俄罗斯和中国的立场保持一致。

69岁的伊姆兰-汗(Imran Khan)是一名前国家板球运动员，他正被他的反对者指责为经济管理不善--飞速的通货膨胀、疲软的卢比和沉重的债务--以及外交政策失误，他正面临着自2018年当选以来的最大政治危机。

政府还面临着来自巴基斯坦塔利班Tehreek-e-Taliban Pakistan（TTP）的更大威胁，该组织已宣布计划在斋月期间对安全部队发动 "袭击"。

伊姆兰-汗面对两个主要的反对党--巴基斯坦人民党（PPP）和巴基斯坦穆斯林联盟（PML-N）的压力。这两个政党过去主宰了巴基斯坦政治数十年。但他们的执政期间不时发生军事政变。直到伊姆兰-汗通过向选民承诺扫除数十年的腐败等事项获得胜选，并建立了一个执政联盟，但目前伊姆兰-汗失去了执政联盟的支持。

据一些分析家说，伊姆兰-汗也失去了军队的支持，而军队是巴基斯坦政治权力的关键。自1947年独立以来，巴基斯坦发生了四次成功的军事政变和至少同样多的未遂政变，该国在军事统治下曾经度过三十多年。据法新社说，没有任何一位巴基斯坦总理曾任满过整个任期。