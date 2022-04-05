拜登将宣布美英澳将合作发展高超音速武器

美国/英国/澳大利亚

据英国《金融时报》4月5日报导， 美国、英国和澳大利亚将合作开发高超音速武器，扩大三边安全协议，即奥库斯协议（AUKUS）的合作范围，旨在帮助华盛顿及其盟友应对中国的快速军事扩张。

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报导引述三位知情人士的话透露，美国总统拜登（Joe Biden）正准备与澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）和英国首相约翰逊（Boris Johnson）公布就三国去年达成的奥库斯协议的这一最新发展。其中一位知情人士说，最早可能于周二在华盛顿宣布这一消息。

白宫没有立即回应评论请求。报导指，推动合作开发高超音速武器，标志着澳英美三国为应对中国在印太地区的崛起而加强合作的最新努力。

去年，这三个国家签署了包括由美国和英国帮助澳大利亚获得核动力潜艇的多方面军事和技术协议，即奥库斯协议。该协议是在五角大楼认识到中国已在高超音速武器的开发方面取得了飞跃性进展后，加大了对该技术的努力。

报导称，中国已经进行了数百次高超音速导弹的测试，这种导弹的飞行速度超过了五倍音速。这远远多于美国军方，后者只进行了不到十余次测试。

该报此前曾报导，中国去年试射了一枚通过火箭助推进入太空的高超音速武器，并绕地球飞行一周。这种武器被称为高超音速滑翔飞行器（HGV)，在飞越南中国海时发射了一枚发射物。美国国防部的军事科学家们对此感到惊讶，中方已经克服了物理定律的一些限制，这些限制使得以这种速度飞行的武器很难发射导弹。

美国印太司令部司令阿奎利诺（John C. Aquilino）和太空司令部司令迪金森(James H. Dickinson)最近接受英国《金融时报》采访时表示，美国和澳大利亚正在加强双方在太空和网络领域的合作，部分原因是对中国高超音速武器的担忧日益增加。

阿奎利诺在澳洲的爱丽斯泉与澳方安全和情报官员在松树沟举行为期两天的会议之前说：“识别、跟踪和防御这些高超音速导弹的能力确实是关键所在。”

报导称，高超音速导弹的发展给美国带来了问题，因为它们可以在飞行中以非常高的速度进行机动，而不像弹道导弹那样遵循特定的轨迹，使它们更容易被拦截。中国去年测试的系统使发送高超音速武器到南极上空成为可能，这给美国的导弹防御系统带来了另一个问题，这些系统旨在应对来自北极上空的导弹威胁。

迪金森在最近的采访中表示，他的首要任务是提高“太空领域意识”，这意味着探测和跟踪导弹威胁的能力，并且美国及其合作伙伴必须在这一努力中进行更多的投资。