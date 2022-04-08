巴基斯坦总理下台风险加剧

巴基斯坦/伊姆兰·汗

巴基斯坦最高法院裁定，总理伊姆兰·汗为避免不信任投票而解散议会的行为违反了宪法。该裁决为议员们投票罢免这位总理铺平了道路。如果巴基斯坦议会明天得以表决弹劾案，反对派称有足够的票数将伊姆兰·汗赶下台。而反对派领导人夏巴兹·谢里夫很有可能被选为下任总理。但中国和俄罗斯已经表达了对伊姆兰·汗的支持。

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据华尔街日报今天报道说，巴基斯坦总理在法庭失利，下台风险加剧。据巴基斯坦最高法院表示，议会可以在周六就伊姆兰·汗的去留进行投票表决。反对派政客表示，他们有足够的票数将伊姆兰·汗赶下台。如果伊姆兰·汗被罢免，议会将选出继任者。

有望成为下一任总理的反对派领导人夏巴兹·谢里夫(Shehbaz Sharif)表示：“这个国家2.2亿人民的祈祷得到了回应。”他说：“宪法得救了，巴基斯坦得救了。”据反对派领导人们表示，他们将寻求组建一个由夏巴兹·谢里夫领导的政府，并计划推翻伊姆兰·汗修改的选举法，然后举行新的全国大选。夏巴兹·谢里夫是流亡伦敦的前总理纳瓦兹·谢里夫(Nawaz Sharif)的弟弟。

据该报道，伊姆兰·汗一方之前在法庭上辩称，议会程序不能在法庭上被挑战，他所在政党誓言要抗争到底。支持他的议员可能从议会辞职，但目前还不清楚他们如何才能防止伊姆兰·汗在不信任投票中失利。

伊姆兰·汗表示，他已召集内阁于周五开会，并将于周五晚间向全国发表讲话。这位前体育明星在Twitter上用板球打比喻说：“我一直并将继续为巴基斯坦而战，直到最后一球。”

伊姆兰·汗指责反对派与美国密谋推翻他的领导，美国由此被卷入了这场巴基斯坦国内政治斗争。美国和反对派否认了这一指控。

今年2月，在俄罗斯入侵乌克兰的当天，伊姆兰·汗前往莫斯科与俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)举行会晤，此举招致了美国和欧洲的批评。

该报道说，中国和俄罗斯已经表达了对伊姆兰·汗的支持。