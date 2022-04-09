日菲举行首次外长防长2+2会谈：为实现自由和开放的印太进行合作

日本/菲律宾/印太

日本和菲律宾4月9日在东京举行了两国之间的首次外长、防长“2+2”会谈。两国在会后通过联合声明表示：“四位部长还确认，作为共享基本价值观和战略利益的海洋邻国的战略伙伴，他们致力于进一步加强协调，以应对区域和国际问题，并为实现‘自由和开放的印度-太平洋’而进行合作。”

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日本外务大臣林芳正、防卫大臣岸信夫和菲律宾外交部长洛钦（Teodoro Locsin, Jr.）及国防部长洛伦扎纳（Delfin Lorenzana）共同出席了此次会谈。据悉，林芳正在会议开始时表示：“中国继续在东中国海和南中国海单方面改变现状的企图。日本和菲律宾这两个海洋国家之间的合作正变得越来越重要。”洛钦说：“冷战已经结束，但地区内的安全环境已变得更加复杂。日本和菲律宾的关系是本地区稳定的基石。”双方还在会议期间就受俄罗斯入侵后的乌克兰局势交换了意见。

据日本外务省介绍，周六的这场“2+2”会谈持续了约90分钟。菲律宾是继美英法德等国后，第9个与日本建立了外长、防长“2+2”会谈关系的国家，也是东盟内自印尼后第2个与日方进行此类高级别磋商的成员国。林芳正当天还与洛钦举行了两国外长之间的会谈。日菲会后发表的联合声明指出：“四位部长欢迎日本和菲律宾之间首次召开‘2+2’会议。四位部长还确认，作为共享基本价值观和战略利益的海洋邻国的战略伙伴，他们致力于进一步加强协调，以应对区域和国际问题，并为实现‘自由和开放的印度-太平洋’而进行合作。”

就区域和国际局势，声明表示：“关于乌克兰局势，日方指出，俄罗斯对乌克兰的侵略是对国际法的公然违反，危及国际秩序的基础。此外，四位部长确认，两国将以协调的方式作出回应，承认俄罗斯对乌克兰的侵略构成了对国际法的公然违反，并危及国际秩序的基础，敦促立即停止使用武力并立即从乌克兰撤军，尊重法治、乌克兰的主权和领土完整，并反对任何以武力单方面改变现状的做法。”

声明续指：“关于东中国海和南中国海的局势，四位部长共同表示严重关切，并同意确保遵守2016年7月关于南海的仲裁裁决和国际法，特别是《联合国海洋法公约》。四位部长还就朝鲜的核和导弹活动交换了意见，包括其最近于3月24日发射的洲际弹道导弹，并确认日本和菲律宾将继续协调处理朝鲜问题，包括立即解决被绑架日本人问题。四位部长同意继续为实现‘自由和开放的印度-太平洋’和《东盟印太展望》进行协调。”

就两国间包括安全问题在内的双边合作，声明表示：“四位部长同意开始考虑促进互访以及相互提供用品和服务的框架，以进一步加强和促进合作，如日本自卫队和菲律宾武装部队之间的演习。展望未来，日方将继续进行审议，包括缔结《互惠准入协议》以及采购和交叉服务协议的可能性。”

声明补充说：“四位部长同意在苏禄-西里伯斯海及其周边地区加强海上安全、加强互联互通、人力资源开发、反海盗、反恐和防止暴力极端主义等领域的合作，并重申了支持棉兰老岛和平进程的重要性。此外，四位部长还讨论了旨在实现政治目的的经济胁迫和网络安全问题，并就加强促进经济安全的双边合作达成一致意见。”

就双方在国际舞台上的合作，声明介绍称：“四位部长就协调联合国安理会改革以及维护和加强核裁军和核不扩散制度达成了一致意见。菲律宾方面重申支持日本争取成为未来联合国安理会的常任理事国。四位部长肯定了两国为2023年的东盟-日本友好合作50年而共同努力。”

日菲外长会后，日方发表的声明还指出：“在开始时，林外相对日菲关系在杜特尔特政府下享有‘黄金时代’这一事实表示欢迎，并对首届双边‘2+2’会谈的成功召开，以及两国领导人在2017年宣布的日本五年内履行公共和私人财政的承诺表示欢迎。两位部长就进一步加强应对区域和国际问题的协调以及为实现‘自由和开放的印度-太平洋’的合作交换了意见。”