美印太协调员坎贝尔月内将到访所罗门群岛进行游说

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据英国《金融时报》4月9日报导，美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）正准备前往所罗门群岛访问，这是一次罕见的高级别访问，凸显了华盛顿对这个太平洋国家与中国之间或将达成安全协议的警惕。

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据四位知情人士透露，坎贝尔将在本月飞往所罗门群岛。预计他将与美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）共同访问该国。此前，所罗门群岛总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）4月6日与澳大利亚两位高级情报官员举行了会晤，重点讨论引发争议的所罗门群岛与中国的安全合作协议草案。

经媒体曝光草案文件后，索加瓦雷3月29日首次承认在网上流传索罗门群岛与中国之间的安全协议草案存在，并批评外界对两国安全谈判的强烈反应让他感到“很受侮辱”。报导指， 自从所罗门群岛在2019年从台北转向北京的外交效忠以来，美国对这一南太平洋岛国的立场越来越担心。在一份安全协议草案泄露后，这些担忧更加强烈，该草案将使中国在太平洋获得立足之地，而该地区离澳大利亚、新西兰和夏威夷比离北京更近。

报导指， 这一中所两国之间尚未签署的安全协议为中国在该国岛屿上部署军队和警察铺平了道路。协议内容还包括，中国的安全人员将守卫在所罗门群岛停靠的任何中方船只。美国国务院的一位高级官员表示：“这是一份范围相当广泛的协议，似乎为未来在所罗门群岛部署中华人民共和国的安全和军事力量敞开了大门。”该官员补充称：“我们对这可能意味着我们在太平洋岛屿上的朋友的安全利益感到担忧。”

该官员指出：“我们会担心，如果中华人民共和国的安全，甚至可能是军事力量以不透明、不合作、不协作的方式被引入该地区......。这很可能会加剧紧张局势。”

索加瓦雷一直否认该协议将允许中国在所罗门群岛建立一个军事基地。不过，澳大利亚国家情报办公室总监希勒（Andrew Shearer）和澳大利亚秘密情报局总干事西蒙（Paul Symon）本周访问了所罗门群岛首都霍尼亚拉，这凸显了澳洲等太平洋国家的担忧。

澳大利亚国防部长达顿（Peter Dutton）就该协议在受访时表示，中方关于不寻求在距离澳大利亚不到2000公里的地方建立军港的保证是不可信的。达顿称：“目前，他们正在告诉所罗门群岛政府，在所罗门群岛不会有一个军港。我非常怀疑这一点，我认为这不是真诚的，我认为这是一种宣传，应该叫停。”

据澳大利亚广播公司（ABC）报导，达顿则拒绝透露他或任何澳方高级官员最近是否与任何所罗门群岛领导人表达过澳大利亚的关切。达顿对记者说：“正如你们所知，国家情报办公室总监和秘密情报局的负责人最近一直在与索加瓦雷总理谈话。”

达顿补充说：“通过我们的高级专员和外交贸易部，以及在（联邦）警察专员一级进行了大量的接触，以及我们能够接触到的许多其他方式，包括私下接触和其中一些已经公开披露。”

在二战期间，所罗门群岛是1942至1943年间发生的瓜达尔卡纳尔岛战役的地点，此役在帮助盟国扭转对日本的战争方向方面起到了关键作用。今年1月，坎贝尔在参加华盛顿智库战略与国际问题研究中心（CSIS）的研讨会时曾提及，太平洋是最有可能出现“战略意外”的地区，例如在当地出现中国的军事基地。

坎贝尔在这场研讨会中还警告说，美国及其盟友有“非常短的时间......来全面加强我们的工作”。他的访问旨在恢复美方与所罗门群岛的接触，并在美国计划自1993年以来首次在该国开设大使馆之际进行。

一位知情人士介绍称，坎贝尔正在创建一个名为“太平洋伙伴”的倡议，以帮助太平洋岛国应对来自北京的影响力活动。来自美国国务院的官员还介绍说，美方本周向所罗门群岛捐赠了逾52000剂新冠疫苗，这是继去年年底向该国捐赠10万剂疫苗之后的又一次捐赠活动。

该官员说，美国还在帮助所罗门群岛清除二战遗留下来的未爆武器，而美国海岸警卫队正在处理相关的非法捕鱼问题。