美国和印尼年度双边军演参与国今年扩大至14个国家

印度尼西亚/美国/印太

印度尼西亚陆军在4月7日发布的一份新闻稿中介绍称，印尼和美国军方正将其年度双边演习——“哥鲁达盾2022”演习（Garuda Shield 2022）扩大到14个国家参与。

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印尼陆军指出，来自英国、澳大利亚、日本、马来西亚、新加坡和加拿大等国的部队将在8月1日至14日参加“哥鲁达盾2022”演习。该新闻稿补充说，这一美国和印尼之间的第16届双边军演将包括实弹演习、特别行动和航空部分以及其他训练科目。

演习的扩大正值印太地区紧张局势升温之时，分析人士认为此举表明印尼在军事合作方面已向美国而非中国靠拢。

据美国有限电视新闻网（CNN）报导，去年的“哥鲁达盾2021”演习涉及两个美国陆军师的约1000名美军士兵，以及他们的数千名印尼同行参与。

美国陆军在去年的演习前发表声明称：“为期两周的‘哥鲁达盾’联合演习继续巩固美国-印度尼西亚主要防务伙伴关系，并推进合作以支持自由和开放的印太地区。”据了解，“哥鲁达盾”演习通过指挥所、野外训练、实弹射击、航空和医疗演习提供现实的训练和教育机会。

印度尼西亚位于南中国海的南部边缘，由于相关海域存在多方主权声索和中方在南海人工造岛和军事化活动，在过去的几年里，该片海域一直是各国军事活动的温床。