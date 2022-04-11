韩国防长和联参议长会见北约军委会主席：双方就乌克兰局势进行了讨论

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自首尔方面消息，韩国国防部长徐旭和联合参谋本部（联参）议长元仁哲分别于当地时间4月11日上午和下午会见了来访的北约军事委员会主席、荷兰海军上将罗布·鲍尔（Rob Bauer）。据悉，双方就乌克兰局势等问题进行了讨论。

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据韩联社报导，韩国国防部对此介绍称，徐旭周一下午在位于首尔龙山的国防部大楼会见鲍尔，双方就强化韩国与北约安全合作的方案及韩半岛等地区安全形势交换意见。

鲍尔向韩方介绍了包括乌克兰问题在内的欧洲近期安全情况，并对韩国其间作为国际社会负责任的一员为解决乌克兰问题积极贡献力量表示感谢。鲍尔强调，北约和韩国共享和平、民主、人权等核心价值，北约高度重视同韩国在国防领域的合作。徐旭应鲍尔的请求介绍了近期韩半岛局势。

据了解，元仁哲稍早也会见了到访的鲍尔。据韩国联参介绍，鲍尔会晤元仁哲时表示，韩国是北约重要的国际伙伴，今后将与韩方继续开展军事交流，进一步加强双方合作。鲍尔还对韩国在俄罗斯入侵乌克兰后积极支援乌方表示感谢。双方一致认为，朝鲜持续研发核导对韩半岛乃至地区安全以及世界和平构成重大威胁。

报导指，鲍尔此次访韩是对去年11月元仁哲访问位于比利时首都布鲁塞尔的北约总部的回访，旨在强化韩国和北约之间的军事交流。韩国国防部指出，这是北约军委会主席第二次访韩，上次是6年前的2016年5月。

鲍尔当天则通过推特表示：“很荣幸在大韩民国受到联参议长元仁哲将军的接见。”他介绍称，双方探讨了区域安全、乌克兰的局势，“以及我们如何能够加强韩国和北约之间的军事合作。”