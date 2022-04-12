安倍：美国必须向世界表明其将保卫台湾不受中国入侵

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日本前首相、众议院议员安倍晋三4月12日在美国《洛杉矶时报》发表署名评论文章，探讨了俄罗斯入侵乌克兰与台湾问题的相似和不同之处。

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安倍晋三称：“俄罗斯对乌克兰的入侵让很多人想起了中国和台湾之间充满矛盾的关系。但是，虽然乌克兰和台湾的情况有三个相似之处，但也有很大的不同。第一个相似之处是，台湾和中国之间存在着非常大的军事力量差距，就像乌克兰和俄罗斯之间一样。而且，这种差距每年都在扩大。第二，乌克兰和台湾都没有正式的军事盟友。两国都被迫独自面对威胁或攻击。”

安倍晋三称：“第三，由于俄罗斯和中国都是联合国安理会的常任理事国，拥有否决权，因此在他们参与的冲突中不能依靠联合国的调解职能。目前俄罗斯对乌克兰的攻击就是这种情况，在任何有关台湾的危机中也会是这种情况。”

安倍晋三称：“但是，围绕台湾的情况甚至更加令人不安。虽然台湾没有盟友，但他有《台湾关系法》，这是一部1979年的美国法律，要求美国向台湾提供‘必要数量的防卫物资及技术服务，以使台湾能够维持足够的自卫能力’。这项法律的作用是对美国不愿意明确说他将在台湾受到攻击时‘保卫台湾’的一种补偿形式。这种安排现在应该改变。”

安倍晋三称：“在回应俄罗斯对乌克兰的侵略时，美国很早就表示，不会在乌克兰的防务中部署美国军队。但在谈到台湾问题时，美国采取了战略模糊的政策。这是差异的第二点：美国是否会在涉及台湾的危机中进行武力干预仍不清楚。”

安倍晋三称：“由于美国倾向于不明确其如何应对台湾受到攻击的立场，中国（至少到目前为止）被劝阻不要采取军事冒险行动。之所以如此，是因为中国的统治者必须考虑到美国确实会进行军事干预的可能性。同时，美国的模糊迫使台湾考虑美国不会进行军事干预的可能性，这也使岛上的激进独立团体望而却步。”

安倍晋三称：“几十年来，美国一直坚持其两面性的政策。但乌克兰和台湾之间第三个最重要的区别强烈表明，现在是美国重新考虑其做法的时候了。简单地说，乌克兰是一个毫无疑问的独立国家，而台湾却不是。”

安倍晋三称：“俄罗斯的入侵不仅是对乌克兰领土主权的武装侵犯，而且还试图用导弹和炮弹推翻一个主权国家的政府。在这一点上，国际社会对国际法和《联合国宪章》的解释没有争议。虽然各国参与制裁俄罗斯的程度不同，但没有国家声称俄罗斯没有严重违反国际法。”

安倍晋三称：“当俄罗斯吞并克里米亚时，国际社会最终默许了，尽管俄罗斯侵犯了乌克兰的主权。鉴于这一先例，如果中国领导人也采用 ‘地区’——而不是国家征服的逻辑，他们很可能期望世界会更加宽容，这并不令人惊讶。”

安倍晋三称：“这种逻辑使得战略上的模糊性站不住脚。只要美国足够强大，可以维持这种政策，只要中国的军事实力远不如美国，这种模糊政策就非常有效。但那些日子已经过去了。美国对台湾的模糊政策现在正在助长印太地区的不稳定，它鼓励中国低估美国的决心，同时使在台北的政府不必要地焦虑。”

安倍晋三称：“鉴于自采取战略模糊政策以来情况的变化，美国应该发表一份不会被误解或多重解释的声明。现在是美国明确表示其将保卫台湾免受任何中国入侵企图的时候了。在我担任首相期间，每当我与习近平主席会面时，我总是规定向他明确传达，他不应该误判日本保卫尖阁群岛（中国称钓鱼岛）的意图，日本的意图是坚定不移的。”

安倍晋三称：“发生在乌克兰身上的人类悲剧给我们上了惨痛的一课。我们在台湾问题上的决心，以及我们捍卫自由、民主、人权和法治的决心，不能再有任何怀疑的余地。”