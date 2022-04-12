日本据报已受邀参加澳英美“奥库斯”协议

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《产经新闻》4月12日引述多名日本官员的话报导称，美国、英国和澳大利亚已经就日本加入“奥库斯”协议（AUKUS）这一印太地区的安全框架与日方进行了接触。

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澳英美三国在去年9月宣布达成“奥库斯”协议，其合作项目包括美英承诺向澳大利亚提供核动力潜艇等一系列的科技研发和技术转让合作。报导指，据认为，与日方接触的目的是将日本的技术能力纳入高超音速武器的开发和电子战能力的增强。虽然日本政府内部对加入“奥库斯”协议有积极的意见，但日方已与美国、英国和澳大利亚这三个国家有一个各自的双边合作框架。日本政府内部的一些人正在考虑仔细评估其参与的效果。

报导引述多名日本政府官员的话说，美国、英国和澳大利亚这三个国家都曾就加入“奥库斯”协议与日本进行过非正式接触。除了开发高超音速武器和电子战能力外，在网络、人工智能（AI）和量子技术等先进技术领域，还有望与日本技术能力产生协同效应。

日本首相岸田文雄3月27日在防卫大学毕业仪式上发表讲话时曾提及：“在今天的国际社会，任何一个国家单独保护自己的和平与安全是不现实的。换句话说，我们处在一个甚至作为现实主义的一部分也需要国际合作的时代，而我所提倡的‘新时代现实主义外交’正是建立在这样的情况下。特别是在像目前这样的危机中，加强与共享自由、民主、人权和法治等普世价值的伙伴的具体合作是极其重要的。”

岸田在讲话中随后举例谈到了日本近来在安全问题上与美澳英三国的接触。报导指，日本与英国和澳大利亚都拥有“战略伙伴关系”，并与两国都签署有国防设备和技术转让协议。

报导称，日本一直在带头努力实现“自由开放的印度-太平洋”（FOIP）。对参加“奥库斯”协议持积极态度的日本政府官员认为，一个以美国及其盟友为中心的框架对于应对崛起的中国是必要的。另一方面，日本与美国、英国和澳大利亚三国都已有双边合作框架。但有些领域日本不能参与，比如核动力潜艇技术，有些人认为即使日本要与“奥库斯”协议合作，也应该暂时限于个别领域的合作。