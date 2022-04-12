美国总统拜登初定5月24日左右访问日本

美国/日本

美国总统乔·拜登11日宣布，他将于5月访问日本，出席将在日本举行的日美印澳“四边机制” （Quad）峰会。

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日本首相岸田文雄12日在官邸与访日的美国参议员（前驻日大使）哈格蒂等人举行会谈。哈格蒂在会谈后向媒体提到拜登预计5月访日一事，并表示这次访问“反映了这个地区的重要性”。美国现任驻日大使伊曼纽尔等人会谈时在座。

美国总统拜登11日与印度总理莫迪举行在线会谈的开始时表示，为出席日美印澳 “四边机制”首脑峰会，他将于5月下旬访日。他表示“很高兴5月24日前后能在日本见到您”。

拜登这次出访将自去年1月上任以来首次访问包括日本在内的亚洲。

访问日本时，拜登计划与日本首相岸田文雄单独会面。除了谴责俄罗斯的暴力行为，还将以中国和朝鲜为背景，表示不会允许在印太地区“以武力改变现状”。拜登还考虑访问韩国，与将于 5月10 日就任的韩国总统尹锡悦举行首次会晤。

面对面的“四边机制”峰会已于去年九月在华盛顿举行。 白宫发言人普萨基在11日的新闻发布会上说。“总统很期待访问亚洲，但细节尚未确定。”

日本内阁官房长官松野博一12日在新闻发布会上表示，“拜登总统访问日本的具体日程尚未确定，但目前正在调整中，以便在今年上半年实施。”