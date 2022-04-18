平壤频繁试射导弹之际，美朝鲜问题特使抵达首尔访问

美国/韩国/朝核危机

韩国外交部朝鲜半岛和平安全事务特别代表卢奎德2022年4与18日在首尔，与来访的美国朝鲜问题特使金星容会面。

朝鲜当局再次试射旨在改善其战术核武器能力的装置之际，美国朝鲜问题特使金星容18日抵达韩国首都，与韩国有关领导人展开为期五天的会谈，商谈对朝政策。

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平壤当局自年初以来不断试射导弹，其频繁度已超过以往。根据朝鲜官方通讯社17日发布的消息，平壤新近试射一枚新的战术核武器导航发射装置。该消息称，新装置对大幅提高远程导弹火力以及战术核武器效力十分重要。在此之前，平壤曾在上月试射一枚远程弹道导弹。这些试射行动都违背了联合国相关决议案的禁令。朝鲜主要的核试验基地近期也有活动迹象，令人怀疑朝鲜是否正为新的核试射做准备。

平壤当局不断试射导弹，改善其军备，导致韩国境内围绕韩国是否开发核武器的讨论重新抬头。

美国特朗普总统任期内，平壤当局一度暂停了核武试验以及远程导弹试射，但围绕朝鲜半岛去核化的美朝谈判并未取得任何进展。

金星容此次首尔zhi'xing正值美韩两国展开为期9天的年度联合军演。美韩联合军演年年遭遇平壤当局的严辞抨击。军演近年缩小规模。据韩国三军参谋部17日发布的消息，这是一次利用计算机进行的模拟演习，旨在训练防卫指挥协调，并不是真正意义上的军事演习。

此时也是韩国政坛权力交接前夕。新当选总统尹锡悦将在5月10日宣誓就职，取代力主与朝鲜展开政治对话的现任总统文在寅。尹锡悦在朝核问题上主张对朝强硬。

金星容在首尔将与韩国外交部朝鲜半岛和平安全事务特别代表卢奎德以及其它韩国高层负责人会谈。据韩联社报道，金星容抵达当日表示，美国将继续与韩国就朝鲜局势密切合作。他并表示，美国随时愿意与平壤，展开对话，无预设条件。

不过，到目前为止，平壤当局始终没有接受此项提议。