白宫“印太沙皇”本周将率团访问所罗门群岛等3个太平洋岛国

美国/所罗门群岛/印太

白宫方面4月18日通过声明宣布， 美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）及国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）将率领一个美国政府官员代表团，对斐济、巴布亚新几内亚和所罗门群岛这三个太平洋岛国进行访问。

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白宫周一发布的声明称：“本周，国家安全委员会印太（事务）协调员库尔特·坎贝尔和负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达将带领美国政府官员代表团访问三个太平洋岛国。斐济、巴布亚新几内亚和所罗门群岛。该代表团将包括来自国家安全委员会、国务院、国防部和美国国际开发署的代表，将寻求进一步深化我们与该地区的持久联系，并推进一个自由、开放和具有复原力的印度-太平洋。”

声明补充说：“在夏威夷，代表团将与美国印太司令部的高级军事官员和区域合作伙伴进行磋商。在斐济、巴布亚新几内亚和所罗门群岛，代表团将与政府高级官员会面，以确保我们的伙伴关系为整个太平洋岛屿和印太地区带来繁荣、安全与和平。他们还将会见太平洋岛国论坛（Pacific Islands Forum）的代表，该论坛是区域行动的重要推动者，以讨论对整个太平洋地区至关重要的问题。”

声明称：“此行是在国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）2月份访问该地区的基础上进行的，在此期间，政府发布了美国的印太战略，并进一步加强了我们对太平洋地区民主和繁荣的共同承诺。”

英国《金融时报》4月9日曾报导称，坎贝尔和康达将率团前往所罗门群岛访问，这是一次罕见的美国高级代表团访问，凸显了华盛顿对这个太平洋国家与中国之间或将达成安全协议的警惕。

据澳大利亚广播公司（ABC）报导，根据一份外泄的中国-所罗门群岛协议草案，北京将被允许在所罗门群岛驻扎海军船只和安全人员，以保护中方在此的数十亿美元的基础设施投资。而该地区离澳大利亚、新西兰和夏威夷比离北京更近。