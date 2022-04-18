英首相约翰逊本周将访问印度：民主国家和友邦团结起来至关重要

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英国首相约翰逊（Boris Johnson）4月17日通过推特宣布，“本周我将前往印度，以深化我们国家之间的长期伙伴关系。”他指出：“当我们面临来自专制国家对我们的和平与繁荣的威胁时，民主国家和朋友们团结起来是至关重要的。”

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约翰逊表示：“印度作为一个经济大国和世界上最大的民主国家，在这个不确定的时代是英国高度重视的战略伙伴。我对印度的访问将实现对我们两国人民真正重要的事情——从创造、就业和经济增长，到能源、安全和国防（领域）。”

据英国首相府发布的声明介绍：“英国首相将于本周访问印度，在全球经济挑战和来自专制国家的威胁面前，深化我们与一个领先的民主国家的长期伙伴关系，促进和平与繁荣。这次访问将于星期四（4月21日）在艾哈迈达巴德开始，与主要企业会面，并讨论英国和印度蓬勃发展的商业、贸易和人员联系。这将是英国首相首次访问古吉拉特邦，该邦是印度第五大邦，也是英国约一半英裔印度人的祖籍地。”

声明指：“随后，首相将于周五（4月22日）前往新德里，与莫迪总理（Narendra Modi）会面。两位领导人将就英国和印度的战略国防、外交和经济伙伴关系进行深入会谈，旨在加强我们的紧密伙伴关系，并加强在印太地区的安全合作。在古吉拉特邦，首相预计将宣布对英国和印度的关键行业进行重大投资，促进国内的就业和增长，并在尖端科学、健康和技术方面进行新的合作。”

声明称：“首相将利用这次访问推动今年早些时候启动的（英国和印度）自由贸易协定谈判取得进展。据预测，到2035年，与印度达成的协定将使我们的贸易总额每年增加280亿英镑，并使整个英国的收入增加30亿英镑。”

去年，两国首脑达成了英印全面战略伙伴关系，印方宣布向英国投资超过5.3亿英镑，并承诺在贸易、卫生、气候、国防和安全方面深化双边关系，以及加强两国之间的人文交流。

在英国政府去年3月16日发布的《安全、防务、发展与外交政策综合审查——竞争时代的全球化英国》报告中，印度被确定为英国的“优先关系”，并被英方邀请作为嘉宾参加去年在卡比斯湾举行的七国集团峰会。

约翰逊原定于去年1月访问印度，但由于新冠病毒阿尔法变异株的推动下席卷英国，这次旅行被取消了。英国首相府随后试图将访问重新安排到去年4月，但在印度受到由德尔塔变异株疫情的影响下，该计划同样不得不被推迟。

分析人士指出，约翰逊预计将就俄罗斯入侵乌克兰问题进一步说服印方采取更为积极的支持乌克兰的态度。此前，美欧多国政府高层曾劝说新德里在这一问题上表现出更多的积极性。

据印媒16日报导，为了支持莫迪政府国防计划中的“印度制造”倡议，印度空军决定取消从俄罗斯购买另外48架米-17V5直升机的计划。印度政府高层人士向《今日印度》强调，撤回购买48架俄制直升机的招标决定是在俄罗斯和乌克兰冲突爆发之前就已经作出的，与全球形势无关。