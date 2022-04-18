韩国候任总统尹锡悦将派政策协商团访日：望拜会岸田文雄

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自首尔方面消息，韩国候任总统尹锡悦的发言人裴贤镇4月18日在出席记者会时表示，候任总统尹锡悦派遣的韩日政策协商代表团将携包括拜会日本首相岸田文雄在内的诸多议题访日。

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尹锡悦此前已于本月3日至11日派遣政策协商代表团访美，日本将成为第二个受访国家。据悉，尹锡悦派出的访美代表团未与美国总统拜登（Joe Biden）或国务卿布林肯（Antony Blinken）会面，但不排除日本首相岸田文雄与此次访日的代表团会面的可能性。

韩国总统大选结束后，尹锡悦3月11日曾同岸田文雄通电话，双方就改善韩日关系和为解决朝核问题保持合作形成共识，通话时长约15分钟。

尹锡悦在通话中向岸田表示，韩日两国在东北亚安全和经济繁荣领域需要齐心解决的未来课题有很多，双方应为增进两国友好合作共同努力。他提出，有必要合理解决两国之间悬而未决的问题，使其符合双方共同利益。希望就任后韩美日三国能够进一步加强在韩半岛问题上的合作。

就尹锡悦展现出改善日韩关系的姿态，由他派出的韩日政策协商代表团可能也将就悬而未决的韩国原被征劳工问题等与日方进行磋商。其发言人曾表示：“期待取得为对朝政策相关合作和韩日解决悬而未决问题搭建基础的效果。”

据韩联社报导，裴贤镇周一在例行记者会上就该代表团访美期间未能拜会美国高层一事解释称，所谓“吃闭门羹”的说法并不属实，并作出上述表述。有分析称，裴贤镇的表态意在强调访美团虽未能拜会拜登或布林肯，但访日团此行有可能拜会岸田文雄。

报导指，由韩国国会副议长郑镇硕率领的韩日政策协商代表团将于本月24日至28日对日本进行访问，同日本各界人士就对朝政策合作、解决韩日热点问题等事宜进行讨论。郑镇硕日前在接受韩联社电话专访时表示，期待拜会岸田文雄，但尚无任何敲定的事项。

东京方面，据共同社16日报导，日本政府已正式展开讨论，计划在尹锡悦5月就任后，着手推进陷入停滞的日韩高级别对话。日方认为，与在历史问题上对立的现任总统文在寅相比，保守派的尹锡悦对改善关系态度积极。除了强化日韩合作外，日方还考虑在朝鲜核与导弹问题上实现日美韩紧密合作。

据日本外交消息人士透露，美国总统拜登正在协调在预定5月下旬访日之前，先前往韩国。如果拜登访日，或提及日韩问题。首相岸田文雄可能将告诉拜登，有意致力于改善日韩关系。