中所两国证实双方已签署安全合作协议 澳政府：对该协议的签署深感失望

所罗门群岛/中国/印太

中国外交部发言人汪文斌4月19日在例行记者会上证实，中国和所罗门群岛日前正式签署双边安全合作框架协议。他表示，经中所两国政府批准，近日国务委员兼外长王毅和所罗门群岛外长马内莱（Jeremiah Manele）分别代表两国政府正式签署了中所政府间安全合作框架协议。马内莱当天亦向澳大利亚广播公司（ABC）证实，所罗门群岛与中方签署了该协议。

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汪文斌在周二的记者会上表示：“中所安全合作的本质是两个主权独立国家之间正常的交往合作，是中所全面合作的重要组成部分。”他提出：“中所安全合作的宗旨是促进所罗门群岛社会稳定和长治久安，符合所罗门群岛和南太地区的共同利益。”

汪文斌称，“中所安全合作方式是公开透明、开放包容的，不针对任何第三方，与所罗门群岛现有的双、多边安全合作机制并行不悖，相互补充。中方愿同有关国家发挥各自优势，形成国际合力。”

就在一天前，白宫宣布，美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）及国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）将率领一个美国政府官员代表团将在本周对斐济、巴布亚新几内亚和所罗门群岛这三个太平洋岛国进行访问。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）告诉媒体称：“我们认为，签署这样的协议可能会增加所罗门群岛内部的不稳定因素，并将为更广泛的太平洋岛屿地区树立一个令人担忧的先例。”

析人士指出，华盛顿派出的这一罕见的高级官员代表团前往所罗门群岛访问无疑是为了劝说所国政府，对签署这一据报道涉及允许中方在该国停靠海军军舰和派遣安全人员的协议三思而后行。

在该协议草案经媒体曝光后，澳大利亚和新西兰政府已经表达出对其内容的担忧。新西兰总理阿德恩(Jacinda Ardern)发言表示，这是一个“潜在的区域军事化”。

澳洲政府高级官员则多次到访所罗门群岛进行游说活动。显然，相关举措并未能阻止所罗门群岛总理索加瓦雷(Manasseh Sogavare)政府与中方签署该协议的决心。目前，外界尚不知晓中所两国所签署的协议版本是否对之前经曝光的协议版本有所改动。

马内莱当天向澳大利亚广播公司的记者证实，所罗门群岛与中方签署了该协议。他说，索加瓦雷总理将在未来几天对此作出正式宣布。这一消息是在澳洲太平洋事务部长塞塞利亚（Zed Seselja）前往所罗门群岛首都霍尼亚拉当面会见索加瓦雷，为劝阻他与中方达成该协议作出最后的努力之后几天宣布的。

在澳洲政府周二晚发表的一份联合声明中，塞塞利亚与外交部长佩恩（Marise Payne）指出，澳大利亚对该协议的签署“深感失望”。

佩恩和塞塞利亚通过声明表示：“我们对这一协议的制定缺乏透明度感到关切，注意到它有可能破坏我们地区的稳定。我们继续寻求进一步澄清该协议的条款，以及它对太平洋地区的影响。”

澳方声明强调：“我们欢迎索加瓦雷总理最近发表的声明，即澳大利亚是所罗门群岛的首选安全伙伴，以及他承诺所罗门群岛永远不会被用于外国势力的军事基地或其他军事机构。”

就这一事态的最新发展，澳大利亚工党影子内阁外长黄英贤（Penny Wong）当天在推特上批评称：“尽管他说得很强硬，但在斯科特·莫里森的看管下，我们的地区变得更不安全。他的政府在8月份就被警告过这一安全协议，他甚至懒得派外交部长去所罗门群岛，代表所有澳大利亚人提出关切。”

黄英贤补充说：“对斯科特·莫里森来说，这总是太少，太晚——澳大利亚面临的风险变得更大。”莫里森政府日前宣布就，2022年澳大利亚联邦议会选举将在5月21日举行。