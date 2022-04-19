日本参加北约网络防御演习 美日舰艇海上联合训练

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自东京方面消息，日本防卫省4月19日宣布，将在19日至22日参加北约合作网络防御卓越中心(CCDCOE) 主办的的网络防御演习“锁盾2022”（Locked Shields 2022）。日方称，在俄罗斯进攻乌克兰过程中也使用了网络攻击，此次演习意在提升应对能力。

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“锁盾”是世界上规模最大和最复杂的国际实时网络防御演习，由位于爱沙尼亚塔林的北约合作网络防御卓越中心组织。来自联盟、北约成员国和合作伙伴的团队在一个基于游戏的模拟中相互竞争。“锁盾”演习是一个红队对蓝队的演习。蓝队作为国家网络团队，被部署到一个虚构的国家，以抵御试图实施大规模网络攻击的红队的攻击。

北约网络安全中心负责人伊恩·韦斯特（Ian West）介绍称：“北约是整个联盟的网络防御中心，锁盾（演习）是一个由北约和成员国专家组成的多国团队一起工作并学习如何相互协作的机会，为他们提供了一个在安全环境中现实地测试他们技能的机会。”

据共同社报导，日本防卫省周二表示，演习在爱沙尼亚设置管理整体的总部，北约成员国等约30国以在线形式参加。日本与英国组成联合小组。今年3月成立的日本自卫队“网络防卫队”、警察厅、情报处理推进机构（IPA）、民间基础设施相关单位等共约70人加入。演习设想一个虚构国家的基础设施等遭到网络攻击，将确认防护和情报共享的程序。日本从去年起正式参加该演习。

此外，日本防卫大臣岸信夫当天在内阁会议后的记者会上透露，美海军“林肯”号航母打击群与自卫队实施的联合训练已于17日结束。此次美日海上联合演练于8日开始，日本陆海空自卫队在日本海、东海投入离岛防卫专门部队“水陆机动团”、宙斯盾舰、战机等，训练规模较大。

岸信夫强调，“不容许凭借实力单方面改变现状和导致不稳定的尝试，展现出了日美两国始终做好万全准备。”该训练对存在发射洲际弹道导弹（ICBM）和实施核试验忧虑的朝鲜、加强海洋活动的中国加以制衡。

报导指，训练项目包括日美宙斯盾舰之间共享弹道导弹信息、水陆机动团队员搭乘的CH-47大型运输直升机在“林肯”号上起降等内容。

美国海军“林肯”号航母打击群指挥官安德森（J.T. Anderson）少将表示：“通过包括日本海上自卫队在内的综合和双边海上演习，我们对印太地区关系的持久承诺继续增长并开花结果。”他补充说：“这些演习展示了我们的集体作战能力，同时捍卫了我们的共同利益和价值观。”