美菲防长会谈：肯定确保南中国海和平与稳定至关重要

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菲律宾国防部长洛伦扎纳（Delfin Lorenzana）4月18日到访美国首都华盛顿，并与美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)在五角大楼举行了会谈。奥斯汀在会上向菲方重申，美国对菲律宾安全的承诺有如“钢铁般”坚毅，美方对《美菲共同防御条约》的承诺延伸到了南中国海的菲律宾武装部队、公共船只和飞机。

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美国国防部周二发表声明就此次会议介绍称：“国防部长劳埃德·奥斯汀三世今天在五角大楼会见了菲律宾国防部长德尔芬·洛伦扎纳，讨论如何继续深化美菲联盟下的合作。两位部长肯定了这一联盟的持久性，以及确保南中国海和平与稳定的极端重要性。”

声明指出：“奥斯汀部长重申，美国对菲律宾安全的承诺是有如‘钢铁般’坚毅，美国对《美菲共同防御条约》的承诺延伸到南中国海的菲律宾武装力量、公共船只和飞机。两位部长对在2021年11月美国-菲律宾联合展望声明中概述的一些双边防务倡议方面的密切合作表示赞赏，这些倡议加强了联盟的可信度并增进了军事协调。”

声明补充说：“两位部长同意通过制定双边防务准则加强《美菲共同防御条约》的承诺来推进防务伙伴关系；通过完成双边海上框架来加强海上协调与合作；以及通过行使新能力来提高互操作性和信息共享。两位部长还讨论了一致行动谴责俄罗斯侵略和声援乌克兰的重要性。”

声明称：“两位部长在会议结束时重申，他们致力于支持印太地区的安全、稳定和繁荣，并确保该联盟保持能力并建立在共同利益和价值观的基础上。”

此前，为期12天的美菲两国本年度“肩并肩”联合军事演习（Balikatan）于3月28日开始。菲军方表示，本次军演规模为2015年以来最大。据了解，大约3800名菲方人员和5100名美方人员参加这次军演，军演内容包括海上安全、两栖任务、实弹射击、反恐行动、减灾救援和人道主义行动等。

菲律宾武装部队总参谋长森蒂诺（Andres Centino）在马尼拉举行的开幕式上表示，这场规模最大的“肩并肩”演习反映了菲律宾和美国之间“不断深化的联盟”。

菲律宾即将于5月9日举行总统大选。当选的新任总统和副总统会在2022年6月30日起中午起开始其六年任期，直至2028年6月30日为止。