韩军证实中俄军机上月飞入韩国防空识别区

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自首尔方面消息，据韩国军方4月19日介绍称，中国和俄罗斯军机上月分别飞入朝鲜半岛东部郁陵岛和西南部离於岛附近上空的韩国防空识别区（KADIZ），韩国空军随即出动战斗机采取正常战术措施加以应对。

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据韩联社引述韩国军方的话报导指，3月24日上午11时许，两架俄罗斯军机飞入郁陵岛西北方上空的韩国防空识别区，飞行约30分钟后撤离。俄罗斯军机事先未向韩方通报飞行计划，也未就韩军发出的警告信号予以回应。

同月23日，一架中国军机飞入离於岛附近上空的韩国防空识别区和中国防空识别区（CADIZ）重叠区域，停留约2分钟。

值得一提的是，俄中两国军机恰巧在朝鲜试射洲际弹道导弹（ICBM）的当天和前夕分别飞入韩国防识区。报导指，部分观点认为，中俄军机此时飞入韩国防识区可能意在试探韩美的应对态势。

就韩国联合参谋本部（联参）未对外告知此事的理由，韩国军方相关人士解释称，联参只在外国军机大规模擅自进入韩国防识区或侵犯韩国领空，以及多国军机联合作战等特殊情况下才将有关消息公诸媒体。报导称，韩军此次在国际法框架下积极采取了正常的战术措施。

此外，美国对朝政策特别代表星·金当天先后拜会韩国外交部长郑义溶和统一部长官李仁荣。据了解，星·金在与郑义溶会谈期间强调韩美基于紧密合作坚决应对朝鲜核导威胁的必要性。他还重申，美方对无条件与朝对话持开放态度。

随着韩国候任总统尹锡悦即将上台，星·金将于20日至21日拜访新任外交部长被提名人朴振和新任统一部长被提名人权宁世等下届政府外交安全核心人士。