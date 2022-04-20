日本今撤销俄罗斯最惠国待遇 并驱逐俄外交官

日本/撤销俄罗斯最惠国待遇

日本参院全体会议20日表决通过了旨在撤销对俄罗斯贸易上优待措施“最惠国待遇”的《关税暂定措施法》修正案，正式成为法律。这是伴随进攻乌克兰加强对俄经济制裁的措施之一，到明年3月底上调俄罗斯产海鲜等关税。

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据共同社今天报道称，4月20日，日本参院全体会议表决通过了旨在撤销对俄“最惠国待遇”的《关税暂定措施法》修正案。

另一方面对相关人士采访获悉，鉴于乌克兰局势，日本政府决定驱逐出境的俄驻日大使馆外交官等20日已从日本离境。据日本外务省介绍，俄驻日大使馆在任外交官、俄驻日贸易代表处职员等总计8人被驱逐，其中不包括驻日大使加卢津。这是日本首次驱逐俄外交官。

随着撤销对俄最惠国待遇，对俄罗斯进口商品将适用优待措施之前的关税税率。鲑鱼的关税税率将从目前的3.5%升至5%，螃蟹从4%升至6%。另一方面，原油和液化天然气（LNG）、稀有金属钯等因优待前的关税税率为零，因此不受影响。

政府将通过政令规定，把来自俄罗斯的所有商品种类均作为对象、以及把时期定为到明年3月底。

据该报道，此外，旨在防止加密资产（虚拟货币）成为制裁漏洞的《外汇法》修正案也获通过，正式成为法律。修改后的《外汇法》规定，对于制裁对象将虚拟货币转入第三方的账户等进行限制。对于虚拟货币的交换企业，则规定其有义务确认虚拟货币的接收方并非制裁对象。有观点指出，就算各国将俄罗斯排除在货币结算系统之外，也可能通过加密资产进行交易，就此做出应对。