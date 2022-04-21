新西兰总理访日 双方峰会关注中国在南太平洋扩张

访日行程

日本首相岸田文雄与的到访的新西兰总理阿德恩21日在东京会谈。双方会后宣布，将商议扩大防御和安全合作等议题，包括情报分享在内；两国同时也就区域挑战提出警告，隐隐剑指北京。

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阿德恩（Jacinda Ardern）为巩固联盟、强化疫情后的贸易而展开亚洲行，东京为其中一站。

综合法新社与共同社报导，日新在联合声明中，重申针对多项议题的共同既定立场，包括两国共同反对俄罗斯侵略乌克兰，以及对区域威胁表示关切。

岸田在与阿德恩会谈后告诉记者：“试图以武力改变现状的行为永远不能被容忍。”

岸田表示：“日本与新西兰强烈反对在任何区域的这类企图，包括在东海与南海。”但他与阿德恩皆未直接点名北京。

岸田还说，“我们就加强两国战略伙伴关系以及产生具体成果，进行了坦率讨论”，并宣布两国决定“开始商谈安全与防御领域的协议”。

双方在联合声明中，示警“日新共享的基本价值与原则面临的挑战加剧”，同时重申对“自由开放印太地区”的承诺。

两国也决定启动“情报保护协定”缔结谈判，以使交换机密讯息成为可能。

新西兰与澳洲、美国、英国、加拿大共同组成情报分享组织“五眼联盟”（Five Eyes），日本非其中一员。

但日本为抗衡中国，已致力强化与其他联盟的关系，包括与美国、印度、澳洲进行“四方安全对话”（Quad）。西方安全对话Quad预计下月在日本召开峰会。