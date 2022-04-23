台湾铁路五一全面停驶34年来非因天灾首例

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台湾铁路管理局企业工会抵制交通部所提的「台铁公司化方案」，宣布5月1日当天将有1万2千名员工合法休假，仅有40多位司机员同意上班。台铁局被迫宣布，5月1日当天所有列车全面停驶。这将是台铁34年来首度非因台风等天灾而全面停驶火车。

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台湾铁路在历经普悠玛号、太鲁阁号等重大列车事故后，从行政院、交通部到台铁，都面临庞大的改革压力，「台铁公司化」几乎已经是社会共识，箭在弦上。

于是，台湾交通部喊出「台铁公司2024年1月挂牌」的目标，为了这个目标，公司化草案势必得在这个会期送进立法院审议，明年才能开始筹备。所以交通部在还没有和工会完成协商之前，就直接把草案送进立法院审议，引发工会高度不满。发动工会成员在原本应放假的五一劳动节当天「不加班」，合法休假，获得广泛响应。

依目前状况，5月1日当天，台铁运务和售票窗口都只会有一半人力上班，列车长只有三成，至于司机员更少。台铁局长杜微表示，这就是五一当天列车全面停开的原因，因为派不出司机员，售票窗口也可能出现没人卖票的情形。

由于交通部曾强硬指出，就是因为尊重工会意见，导致公司化的草案19年来都走不出交通部，更直接把草案送进立法院交通委员会审议通过，劳资双方更形对立。现在台铁企业工会决定拉长战线，不仅五一劳动节要依法休假，今年端午节、中秋节和双十国庆等重要节日运输，都打算以「不加班」做为响应。

台铁估计，工会这次的抵制行动，至少将影响35万8千人次的旅客，目前交通部提出「类火车」的因应计划，将大幅动员游览车，在每一个火车站附近设点，供原本要坐火车的民众搭乘，分成直达车和区间车两种，比照台铁的时刻表发车，全台共有十条路线，预计可提供两万多个座位。

另外，城市和城市之间，旅客可以利用高铁和高速公路的国道客运；区域运输则以一般公路客运、市区客运和都会捷运系统替代。

由游览车支持的「类火车」虽比照火车时刻表发车，但以台北到台东线为例，原本台铁普悠玛列车最快4小时就可抵达，「类火车」至少将拉长到7小时，这还是指公路运输不塞车的情况，但票价会比普悠玛列车便宜两百多元。