日本游览船失踪 10人遇救后死亡

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23日下午1点15分左右，日本第１管区海上保安总部（小樽）接到正在北海道斜里町的知床半岛鄂霍次克海一侧航行的游览船“KAZU 1”联系称，该船“进水下沉”。其中有乘客24人，包括两名儿童，另有1名船长和1名甲板员。该保安总部的直升机和巡逻艇在现场海域实施了搜索，而据日本海上保安厅相关人士透露，目前在现场周围发现并营救的10人，都已死亡，其中没有儿童。

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这艘船重19吨，长12米， 23日午后3时左右，该船向所属公司报告：船身发生30度倾斜，然后失联。现场海域附近，海浪高度达3米，札幌管区气象台表示，23日凌晨发布了要求注意斜里町强风的讯息。当地Utoro渔业协会职员称，旗下渔船在当天中午前就返回了Utoro港。

该船所属的航运公司表示：“26人都穿着救生衣”，而当时海水温度估计在2°C至3°C左右。

另外，当地另一艘游览船的船员23日根据海上的状况，劝说“KAZU 1”号船长不要出海，但船长没听劝阻还是出海了。

还有人透露，“KAZU 1”冬季上陆以后，船头出现裂缝，未经修复就再次下海了。

而据北海道网走海上保安署透露，KAZU 1在去年6月11日出航后不久就冲上浅滩，发生了触礁事故，但当时无人受伤。

知床2005年7月登录世界自然遗产，在这里可以看到稀有动植物和浮冰等，为人气观光景点，半岛尖端附近有的地区只能乘船从海上靠近，这里的游览船主要在4～11月运营。