粮食安全:印尼暂停棕榈油出口

原材料 / 油料作物

东南亚国家印度尼西亚，在距穆斯林传统斋月结束还有一周之际，雅加达当局因境内出现食用油匮乏的情况，而决定暂停出口棕榈油。这也是印尼自2022年以来，第二次暂停出口这种食物。印尼当前的食用油危机不仅已经造成死伤，而且还卷入了贪腐丑闻。

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本台RFI法文网报道指出，棕榈油当前在市场上的情况很反常。在全球最大的棕榈油出产国，这种油料价格昂贵，而且还缺货。

印尼食用油危机已造成死伤 -

据本台法广RFI东南亚地区通讯员加布里埃尔（Gabrielle Maréchaux）2022年04月23日星期六发自吉隆坡（Kuala Lumpur）消息，印尼当前的食用油危机已经造成死伤。在三月份，一名印尼女子在烈日下排队由于购买食用油，由于队伍太长而死于中暑。上周，反对食用油价格过高的示威导致警民双方都有人严重受伤。

俄乌战争并非当前唯一肇因 -

印尼食用油当前缺货的原因并非是不可预测的。全球两大葵花油生产国：俄罗斯与乌克兰之间开战，当然导致了棕榈油价格的飙升。但还有肥料紧俏和恶劣的气候条件也影响到了印尼的收成。

RFI Image Archive / Indonésie: face à la flambée du prix de l’huile de palme, son exportation désormais suspendue pour la deuxième fois depuis le début de l'année 2022. Ici, une plantation d'huile de palme à Jambi en Indonésie. (illustration) © Cifor / RFI Image Archive

印尼食用油危机涉及到贪腐 -

正在调查中的腐败案件显示，有工业巨头不顾政府自今年以来规定的限制，继续对外出口食用油。还有业内人士大量囤积食用油，以抬哄价格。苏门答腊岛（île de Sumatra ）在二月底曾发现一座堆满了棕榈油的仓库。

食用油危机会引发环境问题 -

还有，在政府的刺激下，棕榈油被越来越多地导向生产绿色燃料，损害了其食物用途。

RFI Image Montage / Indonésie : au nord de Sumatra, Images du satellite SPOT 6. La précision permet de différencier les types de plantations (Photo 1), le type de végétation, les incendies (en rose, photo 2) et la déforestation éventuelle. (illustration) AIRBUS DS 2014/Montage RFI

巴黎农商会的首席经济学家向本台法广RFI记者解释说，印尼政府暂停出口的决定，存在导致全球植物油价格居高不下的风险。因为供应越来越少，如果有某些进口商仍在寻求采购棕榈油，就会继续抬高其价格。这种现象如果持续过久，显然对消费者和使用者都会带来后果。因为，工业界不仅可能改变配方，也可能减少食品加工的生产。至于是否需要提高产量，这就需谈及重大的环境问题。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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