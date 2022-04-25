粮食安全:印尼暂停棕榈油出口
发表时间：
东南亚国家印度尼西亚，在距穆斯林传统斋月结束还有一周之际，雅加达当局因境内出现食用油匮乏的情况，而决定暂停出口棕榈油。这也是印尼自2022年以来，第二次暂停出口这种食物。印尼当前的食用油危机不仅已经造成死伤，而且还卷入了贪腐丑闻。
本台RFI法文网报道指出，棕榈油当前在市场上的情况很反常。在全球最大的棕榈油出产国，这种油料价格昂贵，而且还缺货。
印尼食用油危机已造成死伤 -
据本台法广RFI东南亚地区通讯员加布里埃尔（Gabrielle Maréchaux）2022年04月23日星期六发自吉隆坡（Kuala Lumpur）消息，印尼当前的食用油危机已经造成死伤。在三月份，一名印尼女子在烈日下排队由于购买食用油，由于队伍太长而死于中暑。上周，反对食用油价格过高的示威导致警民双方都有人严重受伤。
俄乌战争并非当前唯一肇因 -
印尼食用油当前缺货的原因并非是不可预测的。全球两大葵花油生产国：俄罗斯与乌克兰之间开战，当然导致了棕榈油价格的飙升。但还有肥料紧俏和恶劣的气候条件也影响到了印尼的收成。
印尼食用油危机涉及到贪腐 -
正在调查中的腐败案件显示，有工业巨头不顾政府自今年以来规定的限制，继续对外出口食用油。还有业内人士大量囤积食用油，以抬哄价格。苏门答腊岛（île de Sumatra ）在二月底曾发现一座堆满了棕榈油的仓库。
食用油危机会引发环境问题 -
还有，在政府的刺激下，棕榈油被越来越多地导向生产绿色燃料，损害了其食物用途。
巴黎农商会的首席经济学家向本台法广RFI记者解释说，印尼政府暂停出口的决定，存在导致全球植物油价格居高不下的风险。因为供应越来越少，如果有某些进口商仍在寻求采购棕榈油，就会继续抬高其价格。这种现象如果持续过久，显然对消费者和使用者都会带来后果。因为，工业界不仅可能改变配方，也可能减少食品加工的生产。至于是否需要提高产量，这就需谈及重大的环境问题。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
.
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅