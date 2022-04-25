缅甸法庭周一推迟对涉及原国务资政昂山素季一项贪腐案的判决

昂山素季

缅甸内比都泽布迪瑞法院周一再次就原国务资政昂山素季所涉贪腐案开庭。法官25日原本就昂山素季从曾被视为她未来接班人的仰光地区首席部长漂敏登处收受总值60万美元和11.4公斤黄金的指控作出判决，但法庭推迟了这项判决。

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漂敏登2021年10月曾作证说，自己向昂山素姬给予金钱和黄金以换取她的支持。昂山素季驳斥他的指控，称对方荒谬。昂山素季正面临十多宗案件，包括涉及煽动罪、违反选举法和国家机密法等，最高刑期合计超过150年。此前，昂山素季已因违反进出口管理法和自然灾害管理法被判处六年监禁。昂山素季对各项指控均予以否认。

昂山素季目前并关押在一个秘密地点，不能见外人。军政府采取措施限制有关昂山素季的消息，包括禁止她的律师向外界评论有关案件。国际社会普遍称缅甸军政府对昂山素季的审判是一场闹剧。军政府反驳说，独立法院正依照合法程序处理相关案件。

据本台曼谷特约记者报道，泰国政情专家认为，缅甸未来走向仍对地区地缘政治具有重要影响。尤其在美中地缘博弈持续升级的情况下，缅甸依然是可撬动东南亚地缘政治格局的楔子。缅甸军方于2021 年 2 月 1 日颠覆了昂山素季民选政府。随着军人暴力镇压和强权统治，缅甸人民的街头示威演变成“公民不服从运动”，在内外矛盾与冲突不断加剧的情况下，缅甸政权领导人敏昂莱近期宣称正在跟缅甸各少数民族武装开展和谈。

缅甸军人当局对持不同政见者仍然进行镇压。根据缅甸人权组织政治犯援助协会统计，缅军政变后扣押了超过1万名政治。昂山素姬日前打破沉默，她唿吁民众团结。东盟强调，缅甸必须坚定落实停止暴力和阻止人道主义灾难发生的五项共识 。