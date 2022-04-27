巴新任总理：巴基斯坦根本无法承受与美国存在敌意

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巴基斯坦新任总理夏巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）4月26日在总理府向媒体表示，他正在努力与包括美国在内的巴基斯坦所有盟友和友邦修补关系，这些盟友和友邦由于前政府的“错误外交政策”而与伊斯兰堡产生了隔阂。

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据巴基斯坦《黎明报》报导，本月11日就任总理一职的谢里夫在受访时指出，“巴基斯坦根本无法承受与美国存在敌意。”谢里夫表示，令他感到遗憾的是，由巴基斯坦正义运动党 (PTI) 领导的上届政府惹恼了所有那些在困难时期一直帮助巴基斯坦的国家，特别是中国、沙特阿拉伯、卡塔尔和美国。

谢里夫说，有必要结束巴基斯坦和美国之间的不信任，两国都需要看看他们在过去是否犯过任何错误。

谢里夫周二晚在内政部长拉纳·萨努拉（Rana Sanaullah）等，其政党巴基斯坦穆斯林联盟（PML-N）政府官员的陪同下接受了有关该国的外交政策、经济和国家当前政治局势的提问。

此前，前总理伊姆兰·汗（Imran Khan）在巴基斯坦国民议会反对派发起的不信任投票中败北，被赶下台。伊姆兰·汗近日再次威胁要发动支持者向首都伊斯兰堡进军，以推动其政党提出的提前举行大选的要求。

报导指，尽管谢里夫当晚在近一个小时的谈话中谈到了所有问题，但他发言的主要重点仍然是巴基斯坦的外交政策。谢里夫谈到了即将对沙特阿拉伯进行的访问，并对周二早些时候在卡拉奇发生的针对中国公民的自杀式袭击事件表示关切。

当地时间4月26日下午，巴基斯坦卡拉奇大学孔子学院班车在校内遭遇自杀式恐怖袭击。目前已造成3名中方教师遇难，1名中方教师受伤，另有多名巴方人员伤亡。事件发生后，谢里夫亲赴中国驻巴使馆吊唁。他谴责这次懦弱的袭击，表示巴政府将对事件进行深入调查，对肇事者严惩不贷。

谢里夫在接受采访时说，他已经指示内政部长在周三视察卡拉奇。谢里夫说，在他访问沙特阿拉伯后不久，他将主持一次会议，以制定一项战略，为中国人以及在该国的其他外国公民提供安全保障。

谢里夫说，在他即将访问利雅得期间，预计将与沙特领导人就双边问题和合作进行讨论。他在采访中还对伊姆兰·汗前政府采取的“有缺陷的外交政策”进行了抨击。

谢里夫说，首先，PTI政府对巴基斯坦在2016年签署的购买天然气的合同指指点点，惹恼了卡塔尔王室，然后他们对中国做了同样的事情，当时他们指控中国在巴国推出的项目存在腐败。

谢里夫说，同样地，上届政府也惹恼了沙特阿拉伯，并称“没有他们（沙特阿拉伯），我们也可以处理克什米尔（问题）”。关于新政府的阿富汗政策，谢里夫表示：“对阿富汗有好处的，对巴基斯坦也有好处，反之亦然。”

在回答关于PTI方面要求成立一个司法委员会来调查关于美国在背后推翻伊姆兰·汗政府的阴谋论指控时，谢里夫说他可以考虑这个提案。

在回答有关伊姆兰·汗威胁要发动其支持者向伊斯兰堡进军的问题时，谢里夫指出，抗议是每个人的民主权利，但不允许任何人在路上制造无政府状态。就对巴基斯坦新任陆军总司令的任命问题，谢里夫说，将根据宪法和法律作出决定。