昂山素季面临150年监禁的判决

缅甸/昂山素季

缅甸军政权对前国家民选领袖昂山素季的审判仍在继续，昂山素季今天周三（4月27日）上午因11项腐败指控中的第一项被判处外加的五年监禁。这是在昂山素季被判定犯有两项轻罪的6年刑期之外的新领刑。76岁的昂山素季在这一场可能持续数年的审判中否认军政权所有指控。

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缅甸被军政权推翻的民选政府领袖昂山素季今天再被判处五年监禁。据本台在仰光的记者朱丽叶-维林报道指，法院在决定以腐败罪判处昂山素季额外五年监禁之前，曾两次推迟了判决。

军政权指控昂山素季在执政期间接受了前仰光地区部长吴飘敏登的60万美元和11公斤黄金的贿赂。

在听证会期间，昂山素季的律师甚至不被允许与她见面，由于昂山素季以及律师等不再被允许对媒体发言，所传信息是经过当局极度过滤的。

目前不知道为什么法院的判决推迟了两天；但每次法院不得不对新类型的指控作出裁决时都会有延迟，就像目前本案中的第一项腐败指控。

缅甸公众对审判结果不抱幻想，但只能在远处关注。昂山素季仍具有相当的影响力。上周，她的律师指她呼吁人民团结起来。

据报道称，如果所有指控罪名成立，昂山素季这位前领导人将面临超过150年的监禁。