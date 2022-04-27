美印太司令部司令：对重视自由的国家来说，北约是印太地区的一个良好模式

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美国印太司令部司令阿奎利诺（John C. Aquilino）4月27日在印度出席了研讨会活动。当被问及因为中国多次提出“印太地区正在建设一个北约”，他如何对这一说法作出回应，及该地区内志同道合国家在不达成军事同盟的提前下，他们之间多边主义合作的上线在哪里，阿奎利诺表示，中方的指责是不成立的，但“伙伴国之间绝对会增加多边活动”。

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阿奎利诺周三参加了由印度观察家研究基金会(ORF)与印度外交部合作举办的第7届瑞辛纳对话（Raisina Dialogue）年度会议活动。他与印度海军参谋长库玛（R. Hari Kumar）、澳大利亚国防军总司令坎贝尔（Angus Campbell）、日本防卫省统合幕僚长山崎幸二、法国国防部国际关系与战略事务总局副总局长德航库尔（Luc De Rancourt），及美国洛克希德·马丁全球业务高级副总裁卡希尔（Tim Cahill）共同出席了这一题为“硅谷的刀锋：(重新)评估21世纪的全球风险形势”的小组对话。

卡希尔在发言中就对话主题表示：“我们今天面临着广泛的威胁，例如持续的恐怖主义斗争、新兴的不对称能力以及军事和经济竞争。我们的对手现在运作的领域是非常广泛的。”他指出：“当我们忙于应对新冠疫情时，我们的对手已经变得更加强大并扩大了他们的军事力量”。他认为，“有必要发展一种能力来对抗我们对手的高超音速（武器）技术。”

卡希尔说：“为了应对威胁情况，我们需要开发网络化系统。该系统需要具有复原力。这个一体化网络系统中的节点必须作为一个整体运作，而不是独立运作。这对于应对威胁的情况是至关重要的。”他还谈到：“找到国家安全、国家经济和行业商业需求的结合点是至关重要的。我们需要从世界范围内吸引供应链。”

库玛就21世纪全球风险形式表示：“由于冲突和正在出现的技术所带来的挑战，我们处于一个有争议的世界。这为志同道合的国家之间的合作与协作提供了巨大的机会。”在他看来，“一个国家如何使用科技取决于其使命和价值观。民主国家在使用科技的方式上一直保持着克制。”

德航库尔问道：“科技是否改变了我们发动战争的方式？由于我们有各种各样的工具和利益相关者，现在的冲突涉及很多不同的领域。我们真正想要的是什么？”他谈到：“我们真的想要一个国际制度处于零和博弈之下、导致安全困境的世界，还是想要通过加强与志同道合国家的合作来维持平衡？”

山崎幸二则在发言中指出：“俄罗斯对乌克兰的入侵违反了基于规则的国际秩序；它是对主权和完整的攻击。”他提及，“我们必须从这场战争中吸取教训。我们刚获得了在未来防止此类事件的军事力量。”

山崎幸二说：“我们如何在网络战中使用这种新的技术，特别是在跨域行动中，将是关键。区分虚假信息和正确信息是很重要的。”他强调：“我们必须明确展示我们应对这些新出现的威胁的意愿和能力，并有一个协同的方法。”

就俄罗斯入侵乌克兰战争中的科技应用，对美国在未来的军事行动中产生的启示，阿奎利诺说：“坐在这个小组里的都是志同道合的国家，我们都对我们看到的在乌克兰发生的事情感到担忧。我们看到了无端的行动，导致了一场战争。正如我以前说过的，当我从全球安全的角度来看，这是一个非常令人担忧的时刻。基于俄罗斯的行动，当我看着和听着中华人民共和国的评论时，这种（担忧）被放大了，关于这两个国家之间（战略合作）‘没有上限’。这让我对未来非常担忧。”

阿奎利诺补充说：“我认为，必须发生的事情，以及你们正在看到的事情是，这一组志同道合的国家和来自该地区和全球的其他国家走到一起，利用所有形式的技术，能够提供我的国防部长所说的‘一体化威慑’。”

阿奎利诺解释说：“在所有领域利用所有形式的国家力量，与我们的盟友和伙伴一起防止冲突。这就是本小组与其他志同道合的伙伴每天都在做的事情。我们正在一起行动，我们正在变得可共同操作，我们正在分享信息，我们正在分享技术，所有这些都是为了实现一个没有冲突、自由和开放的印度-太平洋。 ”

坎贝尔提到：“科技正被广泛用于灰色地带的战术中。应对这些威胁的最适当方法是与志同道合的国家携手合作。我们必须要有创新精神，展示实力，揭露挑衅国的不良行为。”

库玛谈到：“为了加强海上安全，印度一直坚持其作为第一反应者的目标，这有助于发展信任、互操作性、信息和良好做法的交流，以及领域意识。”他强调：“任何一个国家都不可能确保海上安全。因此，有必要进行合作、协作和增强互操作性，以便共同维护印太地区的和平与秩序。”

阿奎利诺指出：“所有形式的技术都适用于军事战争，我们需要以一种紧迫感来准备。现在，合作更多地发生在多边领域而不是双边领域。”

德航库尔介绍称：“法国的印太战略与欧盟的印太战略是完全一致的。我们需要制定具体的目标，如加强亚洲的安全。”阿奎利诺表示：“在印太地区志同道合的国家已经合作了80年。我们在该地区保持和平与繁荣的价值观和利益是一件非常好的事情。”

在问答环节中，来自《澳大利亚金融评论报》的记者向坎贝尔和阿奎利诺提问称：“你们都谈到了增加志同道合的国家之间的多边演习，中国已经多次站出来说：印太地区正在建设一个北约。你们如何回应这一说法，多边主义在哪里停止，而不是一个军事联盟？”

阿奎利诺说：“中华人民共和国指责人们的很多事情都是不符合事实的，所以让我从这一点开始。我想说的是，在印度-太平洋上志同道合的国家已经合作了80年。我们所看到的是当志同道合的国家走到一起时的好处，作为一个例子，我们看到北约的力量增加，基于俄罗斯（入侵乌克兰）的行动。”

阿奎利诺续称：“我想说的是，对于那些重视自由的国家来说，这是个相当好的模式。同样，我们的价值观和我们在该地区保持和平和繁荣的利益是一个相当好的事情。因此，你会看到来自伙伴国家的多边活动的增加，无论是来自该地区还是来自该地区以外（的伙伴国家），绝对是这样。”

阿奎利诺提到：“对美国来说，环太平洋军事演习（RIMPAC）即将举行，来自全球各地的超过27个国家将聚集在一起和平运作，以确保航行自由和全球公域的自由，以利于所有国家。”

阿奎利诺说：“因此，如果那里有指责，首先我不相信那是合理的。第二，所有国家都拥有选择权。这是一个关于他们喜欢与其他国家做什么的主权选择。如果各国想走到一起提供安全和繁荣，我不认为这一定是一件坏事。”

澳洲国防军总司令坎贝尔随后发言说：“我期待着我的（中国）同行在下次可能希望与我交谈时提出这个问题。谢谢你。”

据了解，澳大利亚代表团是参加本届瑞辛纳对话的最大代表团之一，该系列活动汇集了90多个国家的代表参加。俄罗斯入侵乌克兰和中国话题主导了大部分的正式和非正式谈话。