韩新任外长人选：韩国所处安全环境相当严峻，需加强对朝威慑

韩国/朝鲜/印太

自首尔方面消息，就朝鲜近日声称将在国家根本利益受侵犯时动用核武一事，韩国外交部长被提名人朴振4月27日回应指，新政府需要保持更强有力的威慑力。

广告 继续浏览后续

据韩联社报导，朴振周三到首尔市钟路区人事听证筹备办公室上班时做出上述表述。当被追问什么是保持更强威慑力所必需时，朴振表示，需要保持韩国的国防力量，并通过韩美协作保持协防力量。他指出，韩国所处的安全环境相当严峻，在韩美协作下，努力实现无核化是至关重要的。

朴振现年65岁，是韩国国民力量党籍议员，被认为是“美国通”。他曾任韩美议员外交协议会副会长、国会外交通商统一委员长等职务。2008年率团访美出席韩美议员外交协议会会议期间，曾与时任美国会参议院外交事务委员会主席的拜登单独会面交谈。今年4月初，朴振担任尹锡悦“韩美政策协商代表团”团长，对美国进行了为期7天的访问。

朴振补充说，不想揣测朝方涉核武言论是否意在说给新政府听。他没有对尹锡悦当选总统前所谓“先机制朝”说法置评，只说新政府有望在正式成立后将所追求的国家安全政策公之于众。

朝鲜最高领导人金正恩周一在朝鲜人民革命军建军90周年阅兵式上发表讲话，阐明了可在有人企图侵犯国家根本利益时使用核武器的决心。这为率先动用核武留出余地，预计对韩对美核威胁将更加凸出。

此外，针对朝方在此次阅兵仪式上公开展示新型导弹的背景下，韩军认为，朝鲜很可能在将其投入实战部署前先进行试射，并正与美方密切关注相关动向。

报导称，据韩军和专家27日分析，平壤方面在此次阅兵式上展示了新型潜射弹道导弹（SLBM）“北极星-5”型升级版、“火星-8”型高超音速导弹和“火星-17”型洲际弹道导弹（ICBM）等战略武器。

就高超音速滑翔飞行器“火星-8”型，专家指出，朝鲜迄今只对其进行了一次试射，并且在阅兵式照片中对其进行了侧重宣传。据此推测，朝鲜近期内试射这款导弹的可能性较大。