德总理朔尔茨亚洲首访选择日本：德日并肩捍卫基于规则的国际秩序

德国/日本/印太

德国总理奥拉夫·朔尔茨（Olaf Scholz）4月28日抵达东京，开始了自其担任总理以来对亚洲国家的首次访问。朔尔茨与日本首相岸田文雄当天举行了会谈，并出席了联合记者会。朔尔茨向媒体表示：“我非常高兴地收到了前往东京的邀请，并欣然接受，以便通过对日本的访问突出德日关系的巨大重要性。但我此行也是一个明确的政治信号，即德国和欧盟将继续并加强其在印太地区的参与。”

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岸田文雄周四与来访的朔尔茨在首相官邸举行了会谈。随后，二人共同与媒体见面。作为东道主的岸田文雄在记者会上率先发言称：“我热烈欢迎朔尔茨总理对日本的访问。虽然我们在地理上相距甚远，分别位于欧亚大陆的东部和西部，但我们拥有共同的基本价值观，如自由、民主和法治。我们重视德国，认为其是一个不可或缺的战略伙伴，我们还与德国一起在战后国际社会中促进这些价值观。”

岸田文雄说：“我们真诚地欢迎奥拉夫今天对日本的访问，这是他在亚洲的第一站，因为这表明了德国对日本的重视，而且是在德国联邦议院昨天开始就宪法改革进行辩论的重要时刻，在他过于繁忙的日程安排之间。”

岸田文雄说：“由于俄罗斯对乌克兰的侵略，国际社会目前正处于一个重要的十字路口，我们正处于结束俄罗斯的侵略，恢复、维护和加强国际社会和国际秩序的和平与稳定的关键时刻。日本和德国将对俄罗斯实施史无前例的强有力的制裁，并加强对乌克兰的支持。我们共同认识到，包括七国集团（G 7）在内的国际社会必须对当前的侵略行为作出坚定的反应，而且我们已经确认，尽最大努力支持乌克兰政府和人民是两国的共同责任。”

岸田文雄说：“在日德合作下，奥拉夫回国后，日本民众寄往乌克兰驻日本大使馆的尿布、月经垫等生活用品将由德国政府专机运送。我们要感谢德国方面的合作。我们希望这一日本和德国的联合倡议将成为对乌克兰人民的一个鼓励信息。”

岸田文雄表示：“事实上，现在比以往任何时候都更需要七国集团在普世价值的基础上领导国际社会，这一点前所未有地重要。我想对在今年担任七国集团（轮值）主席奥拉夫的领导力表示敬意。我还要重申，我们决心与今年和明年的七国集团主席国日本和德国密切合作，引导七国集团有效解决国际社会的危机。”

岸田文雄说：“我也欢迎德国近年来对印太地区的兴趣和参与度的增加，因为俄罗斯对乌克兰的侵略已经动摇了国际秩序的基础，不仅是在欧洲，而且是在印太地区。即使在去年的新冠疫情灾难期间，两国的安全合作也取得了重大进展，包括两国首次‘2+2’、外交和国防部长会谈，德国护卫舰‘巴伐利亚’号停靠日本，以及在那次演习中实施日德联合演习和设置反应。”

岸田文雄称：“在这种深化双边合作的背景下，今天我们与奥拉夫确认，德国和日本将继续密切合作，以实现一个‘自由和开放的印度-太平洋’，包括早日主办下一次‘2+2’会谈。会议还同意建立一个由两国领导人参与的新的政府间磋商，目标是在明年举行。”

岸田文雄说：“晚些时候，我们将继续讨论全球问题，如亚洲和中东的区域局势、气候变化、核裁军和核不扩散。我想再次感谢奥拉夫对日本的访问。”

朔尔茨随后说道：“亲爱的岸田，我非常高兴地收到了去东京的邀请，也很高兴地接受了邀请，以便通过我对日本的访问来强调德日关系的巨大重要性。但我此行也是一个明确的政治信号，即德国和欧盟将继续并加强其在印太地区的参与。”

朔尔茨说：“鉴于俄罗斯的侵略战争，我们共同的目光目前集中在乌克兰。德国和日本并肩捍卫基于规则的国际秩序，维护《联合国宪章》的基本原则，并致力于实现普世人权。”

朔尔茨说：“当然，我的行程也与德国和日本担任七国集团主席国有关；因为我们将相继担任这一轮值主席国。这就是为什么在埃尔盟(Elmau)的峰会之前，我亲自来到日本也很重要。我感谢你们在过去几个月里的信任和密切合作。正如已经提到过的那样，日本将在明年接任七国集团（轮值）主席国，因此我们已经坚定地同意密切协调主席国和与之相关的任务。”

朔尔茨说：“我们是价值观的合作伙伴。俄罗斯对乌克兰的入侵和我们在七国集团框架内的强有力的联合反应表明，这个词有非常具体的事实和政治含义。面对违反国际法入侵乌克兰和可怕的战争罪行，我们今天讨论的针对俄罗斯的措施是我们与日本和我们在七国集团框架内的伙伴发出的一个明确信号。我们将一起把俄罗斯侵略战争的国际后果列入七国集团议程。”

朔尔茨表示：“我们同意现有制裁及其实施的重要性，并且我们将始终就进一步的制裁进行密切协调。这些制裁是非常有效的。他们在俄罗斯的经济发展方面造成了相当大的损害。这正是我们的意图，劝阻俄罗斯的行为，使武器消声，使俄罗斯撤军，使乌克兰的领土完整和主权得到恢复。对于你和你的国家的支持，我再次非常感谢你。在这样一个困难时期，我们一起工作是非常非常重要的。”

朔尔茨指出：“我们希望加强德国和日本的伙伴关系。这在我们已经建立的‘2+2’会谈中是可能的。但我们也希望能定期进行政府间的磋商，并在明年首次组织这样的会议。这是我们德日关系在质量上的进一步发展，它清楚地表明这些关系对我们来说是多么重要。”

朔尔茨谈到：“顺便说一下，我们也同意，我们希望与商业界的代表举行高级别会议，就像今天这样。因为经济发展对我们双方都很重要。日本和德国这两个国家都是世界上领先的工业国家，我们希望继续这种技术合作和共同努力：在5G技术方面，在我们已经谈到的经济安全方面，当然还有当涉及到我们如何能够确保我们使供应链更加独立于个别国家时——这项任务比以往任何时候都更加热门。我们还关注自由贸易路线；这非常重要。”

朔尔茨说：“当然，我们现在要做的是继续在我们担任七国集团主席的框架内具体处理讨论侵略战争的后果，并在全球范围内积极行动起来，特别是在涉及到例如粮食安全问题时，这对许多现在正遭受战争后果的国家非常重要，尽管它们远离战争。”

朔尔茨说：“我们今天还将进一步探讨的一个重要议题是气候问题上的合作问题。两国都有非常雄心勃勃的目标。我们希望在本世纪中期左右实现气候中立（碳中和）。为了实现这一目标，我们在技术上的合作也将发挥作用，例如在氢气经济问题上。这是关于发展一个新的全球业务，同时为我们国家成为气候中立的工业化国家做出贡献。”

朔尔茨说：“到目前为止，这些会谈是很好的，我们仍然有很好的会谈在等着我们。最重要的是，它们是良好的关系。我感谢你的这种良好合作。”

在随后的问答环节中，有记者向岸田文雄提问称：“我有关于中国的问题要问岸田首相。朔尔茨总理已经修改了默克尔政府的对华友好路线，现在对中国采取了非常强硬的立场，包括在人权和民主方面。德国和日本在今年和明年担任七国集团的主席国。你是否也谈到了中国的问题以及来自中国在安全领域和人权领域的威胁？你们在哪些方面达成了一致？”

岸田文雄说：“非常感谢你。我已经和朔尔茨总理谈过这个问题。我们在今年和明年担任七国集团的主席国。我们就区域局势和与区域局势有关的各种问题交换了意见。我们非常公开地讨论了这个问题，讨论了关于中国东南海的局势和现状的改变，讨论了反对这个问题。我们在这一点上达成了一致。我们还提出了我们对香港局势和维吾尔族局势的强烈关注。”

岸田文雄补充说：“此外，我们与德国有着共同的普世价值观，希望共同应对国际社会的各种挑战。我们对此也有共识。我这边的这个问题就（回答）这么多了。”

随后，有记者提问称：“我想问一下乌克兰的情况。首相，贵国已经向乌克兰提供了军事保护设备。然而，你们的宪法禁止向乌克兰提供武器。我想知道，你是否仍然支持像德国这样的北约国家（向乌克兰）提供重型武器。总理，今天联邦议院以绝大多数票支持德国政府直接向乌克兰提供重型武器的决定。尽管如此，问题仍未解决。我想知道，供应‘盖帕德’防空坦克的决定是否也是供应‘豹’型主战坦克、‘黄鼠狼’步兵战车和重型火炮（如自行榴弹炮）打开了大门。”

该记者问：“如果我可以的话，再问一个关于乌克兰的另一个方面，即能源供应的问题。俄罗斯已经停止向保加利亚和波兰输送天然气。你是否担心德国也会面临这样一个步骤？”

岸田文雄说：“那就从我开始吧。从我的角度来看，也许在第一部分：乌克兰的情况，就德国而言：你们采取了安全措施。我认为我们在这里已经取得了很大的转机。我也想对此表示尊重。在我们国家，你提到了在日本的情况和对乌克兰的支持。我们在这里提供了自卫队的物资，依据的是我们的《自卫队法》，该法已经实施。我们这里有一定的规定，有三个原则，我们必须注意。在此基础上，我们提供了资金。”

岸田文雄说：“在这种不断变化的情况下，我们当然必须始终考虑到乌克兰的需求和愿望，并与我们比较什么是可行的。在此基础上，我们将继续提供支持。这意味着，除了刚才提到的货物外，我们还有例如药品和食品，这取决于乌克兰的需求。我们随后对此作出了回应。我们正在提供相应的资金。我们希望坚持这种做法。”

朔尔茨说：“我非常感谢德国联邦议院今天对我所领导的政府的政策给予的明确支持，政府各党派发起的动议，在此之外也得到了支持。这表明，在这样一个充满挑战的时代，有可能推行一种政治策略，然后许多人也想支持这种策略。”

朔尔茨说：“在与俄罗斯对乌克兰的攻击有关的转折点之后，我们作出了一个意义深远的决定，即德国将向这个危机地区提供武器。这是德国多年来没有采取的一个步骤，也得到了所有政党的支持。在我们改变了这一点之后，许多其他欧洲国家也决定，他们将以不同于以往的方式提供武器。”

朔尔茨说：“我们一开始就采取了非常明确的措施，并从我们自己的库存中提供了武器，这些武器也大大帮助了乌克兰的防御斗争，特别是反坦克武器和防空武器。同时，当涉及到反坦克地雷和反坦克定向地雷，以及其他许多与之相关的东西时，我们也调动了更多的库存。”

朔尔茨说：“我们已经使来自工业部门的交付成为可能，我们已经与乌克兰国防部进行了协调，现在正在处理和组织订单，我们将在那里为它们提供资金。我们已经承诺帮助东欧国家，这些国家往往也是北约国家，从来自西方生产的武器中获得替换，使这些武器更加现代化，在经过培训和具备后勤前提条件后也可以在那里使用。我相信，这是对乌克兰的具体、直接的帮助，这在不久的将来也很重要。”

朔尔茨说：“我们已经表示支持美国决定提供18门榴弹炮、大炮，并将在德国促进和组织培训。这一点很重要，这样它们就可以被部署。我们与荷兰一起，正在制定一个关于我们如何也能在这一领域取得进展的项目。我们已经决定，为了防空目的，我们将提供适合这一目的的‘猎豹’式（防空坦克）。这一切也符合联邦议院现在所做的决定。这正是我们现在将继续实施的工作。我认为，现在在一些辩论中发出了明确的信号，这确实是件好事。这就是它的发展情况，我们是如何推进这一进程的。”

朔尔茨强调：“我们将继续评估这一情况。考虑到乌克兰不断变化的威胁局势，这一点是必要的。但我们将遵循这一方针。今天，我们收到了来自德国联邦议院的一个非常强有力的授权。”

会上，有记者提问称：“首相，你曾说过支持乌克兰是你的责任。你（表现出）的团结得到了很多赞誉。当你们地区的民主国家受到压力时，你们期望从你们的七国集团伙伴和北约那里得到怎样的团结回报？在确保你们自己的能源安全方面，特别是在液化天然气方面，你们是否也请德国总理考虑一下？”

该记者还问到：“总理，你曾强调，日本，而不是中国，是你访问的第一个（亚洲）国家，这是一个政治信号。当你谈到德国工业的多样化时，你是否也特别与企业谈过在日本而不是中国投资的问题？”

岸田文雄说：“关于问题的第一部分：日本认为乌克兰局势已经动摇了整个国际秩序的基础，这不仅与欧洲有关，也与亚洲有关。单方面改变现状不仅影响到欧洲，也影响到印太地区，特别是东亚。这种情况绝不能在这里发生。”

岸田文雄说：“我们需要对这种用武力改变现状的做法发出一个明确的信息，即这将引发不可持续的成本。我相信这一信息也将面向亚洲。我认为重要的是，我们在这里与七国集团、与国际社会一起采取这种强硬和坚定的立场。我们实施了空前严厉的制裁。除了制裁之外，我们当然必须继续向乌克兰人民提供人道主义支持。”

岸田文雄说：“此外，联合国在这方面的作用当然也是一个重要问题。在联合国改革和国际秩序模式的框架内，应该再次强调这些问题，以便能够在这里实施适当的改进和改革。这就是我的全部意见。”

朔尔茨说：“事实是，我们与日本有着密切的合作。根据传统，日本和德国之间的经济联系非常紧密，并且在未来将继续如此。鉴于我们正在共同追求的重大技术项目，这一点自然更加适合。这两个国家都是全球联网的出口大国，他们的工业生产与许多其他国家不同。因此，我们必须开发技术，使我们能够以这种方式组织经济过程，使其成为气候中立。这也将是日本和德国之间合作的一个主要领域。今天晚上我们想更详细地讨论的问题，如氢经济的发展，将在我们必须做的事情中发挥突出作用。”

朔尔茨说：“除此以外 ，我们都同意：特别是，尽管目前的发展，我们反对所有‘脱钩’的想法，反对经济区域应该分离。我们赞成世界范围内存在的开放、公平和基于规则的市场。但有一点是明确的：我们的公司和我们自己将尽一切努力，确保没有人每次都依赖来自一个国家的供应链。这就是我们现在从乌克兰危机中获得的经验。这将需要时间，但必须为我们发挥主要作用。有许多领域都有可能这样做。但我们并不是唯一在做这件事的人。这在所有七国集团国家中都发挥着作用，并肯定会有助于提高成功的全球化的复原力。”