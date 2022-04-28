拜登将访亚洲 加筑与日韩同盟

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据媒体评论说，在与中国和朝鲜的紧张关系中，美国总统拜登将于5月20日至24日访问韩国和日本。而根据美国白宫的一份声明称，此行的目的是 "加深美国与日本和韩国政府、经济和人民之间的联系"，并推动美国对自由和开放的亚太地区的坚定承诺。

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法新社引述白宫周三表示，在与中国和朝鲜的紧张关系中，美国总统拜登将于5月20日至24日访问韩国和日本。

拜登将与5月10日上任的韩国新总统尹石烈和日本首相岸田文雄会面。

在东京，他还将会见 "四方 "国家的领导人，这是美国与澳大利亚、印度和日本的联盟。这一非正式联盟于2007年启动，2017年恢复，以对抗中国的影响。

据该报道，拜登政府将亚太地区视为美国外交和国防政策的核心，以对抗中国的扩张，它特别指责中国想要控制国际贸易路线。

世界上最大的两个经济体在贸易、人权以及拜登所说的专制国家和民主国家之间更广泛的斗争上发生冲突。

与此同时，朝鲜今年进行了一系列前所未有的破坏制裁的武器试验，包括发射远程洲际弹道导弹（ICBM），引起了国际关注。

法新社说，然而，自2月底以来，对中国或朝鲜试验的担忧已经被俄罗斯入侵乌克兰的事件所掩盖。印度和该地区的许多国家担心，乌克兰危机将导致华盛顿对亚太地区失去关注。