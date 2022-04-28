拜登5月下旬出访东亚盟国

拜登将出访东亚盟国

美国总统拜登将在5月下旬访问东亚盟国韩国和日本。韩国当选总统尹锡悦的发言人说，尹锡悦与拜登的会面预计将成为两国增进战略盟友关系的一个历史转折点。

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白宫27日宣布了拜登出访东亚的消息，称他5月20日至24日对韩国和日本的访问将推进拜登-哈里斯政府对自由与开放印太地区的坚定承诺，并促进美国与条约盟国韩国和日本的同盟关系。

韩联社星期四引述当选总统尹锡悦一名发言人的话说，尹锡悦将在5月21日与拜登会面，两位领导人预计将讨论韩美同盟关系、朝鲜问题及其他地区和国际事务，并将这次峰会描述为进一步发展两国全面战略同盟关系的一个历史转折点。

尹锡悦3月9日赢得了韩国总统大选，将在5月10日正式就职。他曾说，如果朝鲜似乎已准备好发动迫在眉睫的攻击，先发制人的打击可能是反击朝鲜新型高超音速导弹的唯一途径。

尹锡悦还表示会加大韩国军方的威慑力，包括从美国购买更多的萨德反导系统，并强化与美国的同盟关系，但同时誓言要寻求建立韩国、朝鲜和美国三方的永久对话渠道。

朝鲜领导人金正恩4月25日在朝鲜人民军建军90周年阅兵式上警告说，核武不只用于防止战争发生，也会用于国家根本利益可能受到侵害的时候。

分析人士们说，金正恩的讲话可能是针对尹锡悦早前有关先发制人的表述。

白宫星期三发出的新闻稿还说，拜登总统在访问韩国后将到日本与首相岸田文雄举行会晤，并与澳大利亚和印度领导人一道出席印太四方安全机制峰会。