土耳其召见德国驻安卡拉大使

政治

4月29日，土耳其召见了德国驻安卡拉大使。此前，十个国家驻土耳其大使联合发布的一份声明，他们要求当局释放卡瓦拉，德国包括在内。卡瓦拉是64岁的土耳其企业家、文化资助人从2017年至今一直被拘禁，尽管2019年欧洲人权法院（EGMR）已经要求土耳其将其释放，但是土当局一直将此裁决置若罔闻。

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卡瓦拉被指控在2013年资助反对政府的抗议活动，以及在2016年发生的未遂政变中进行"政治和军事间谍"活动。针对他和另外50名被告的审理工作正在进行之中，预计11月底庭审会继续。卡瓦拉的支持者认为，相关指控具有政治动机。卡瓦拉在土耳其因热衷于慈善事业和资助文化项目而颇具知名度。

围绕卡瓦拉的风波可能会给作为北约盟友的土耳其与欧盟以及美国之间的关系造成严重损伤。尤其德国和土耳其之间的关系才刚刚开始逐渐回暖，之前因为德国籍公民在土耳其被监禁，两国关系陷入冰期。

德国自民党、基民盟和绿党的政治人物纷纷对土耳其有意驱逐大使的计划提出谴责。来自绿党的联邦议院副议长席罗特（Claudia Roth）对德新社表示，必须要"在国际上勇于反抗埃尔多安的威权政策"，她呼吁采取制裁措施，停止向土耳其出口军备。

土耳其反对党领袖奎里达欧鲁（Kemal Kilicdaroglu）也强烈抨击埃尔多安的表态。他在推特上发文指出，埃尔多安此举并非代表土耳其的国家利益，而是意图激化矛盾，转移民众对于国内经济萧条的注意力。